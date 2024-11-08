山东烟台做好“海”的文章
贷款解难题 渔业添动力
2024年11月08日06:23 | 来源：人民网－人民日报
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山东省烟台市莱州三山岛码头，渔船满载而归，丰收的喜悦洋溢在渔民李斐的脸上。今年，李斐的旧船到期需要拆解报废，造新船前后花费300余万元，8月底，船等着出海，他手里却连加油钱都没有。“当时真把我急坏了，多亏了邮储银行及时发放了260万元渔船抵押贷款，可给我解决了大问题！”
渔船检修保养、购置燃油与渔具、支付人工费……海洋捕捞生产资金需求大。从2009年开始，邮储银行烟台市分行推出特色船舶抵押贷款“渔船贷”，缓解渔民生产资金短缺，截至今年三季度贷款结余近1.15亿元，累计为173艘渔船提供近5.97亿元融资支持。
为助推烟台做好“海”的文章，邮储银行烟台市分行通过政策引领、科技赋能，加大对现代渔业发展的信贷支持力度，累计支持314个海水捕捞行业客户信贷资金7.85亿元，为1489个海水养殖加工行业客户投放贷款15.91亿元。去年烟台市渔业产值超373亿元。
《 人民日报 》（ 2024年11月08日 19 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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