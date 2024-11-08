贵州六安高速花江峡谷大桥钢桁梁吊装现场。

刘 青摄（人民视觉）

据新华社贵阳电 （记者向定杰）近日，在建世界最高桥——贵州花江峡谷大桥建设取得重要进展：随着缆索吊机将重约215吨的首件钢桁梁精准吊装至指定位置，大桥施工进入新阶段，为明年通车运营奠定了基础。

据了解，吊装钢桁梁是桥梁主体结构施工的重要组成部分。待所有吊装完成后，大桥将进行主缆缠丝、涂装作业，同时进行钢梁及桥面附属结构的安装。按目前施工计划，花江峡谷大桥预计于明年春节前后合龙。

承建单位贵州桥梁集团介绍，花江峡谷大桥主桥共有93个钢桁梁节段，梁段总重量达2.1万余吨。当天进行的是首节段吊装作业，缆索在将钢桁梁吊至指定位置后，再经过90度旋转连接固定。

2022年开工建设的花江峡谷大桥，因跨越被誉为“地球裂缝”的花江大峡谷而得名，是贵州省六枝至安龙高速公路的控制性工程。全长2890米的大桥为钢桁梁悬索桥，桥面距水面垂直高度625米，建成后将成为新的世界第一高桥。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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