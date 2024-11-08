据新华社曼谷电 （记者高博、陈倩慈）中国车企吉利控股集团旗下新能源电动皮卡品牌雷达近日在曼谷举办产品上市发布会。此次雷达电动皮卡在泰国上市，不仅是中国首款纯电皮卡进入泰国，同时也是泰国市场上的首款纯电皮卡。

泰国副总理兼数字经济与社会部长巴色在发布会上表示，中国车企在泰国推出首款纯电皮卡，丰富了泰国电动车型品类，将进一步推动泰国成为东盟地区电动汽车及零部件生产基地。

泰国是东南亚地区重要汽车生产国。近年来泰国政府大力推行汽车电动化，计划到2030年将该国电动汽车产量提升至汽车总产量的30%。皮卡在泰国占有率很高，是泰国市场最普及的车型之一。根据泰国工业联合会发布的数据，今年前9个月，泰国国内汽车销量总计43.86万辆，其中皮卡销量为12.65万辆，占该国国内汽车销量的近三成。

自2023年7月开启全球化之旅以来，吉利雷达已成功开拓东南亚、中亚、东欧、中东和中南美洲等多个海外市场。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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