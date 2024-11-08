近日，宁夏回族自治区首个物资智能存取、节能设备应用及用能质量监测于一体的电力物资示范仓库在银川建成，实现数智零碳运营。据悉，该仓库通过仓库管理系统（WMS）与仓库立库及智能行车等控制系统集成，实现场内流转无人化、仓储作业自动化的智能作业模式，年发电总量预计将达50万千瓦时，每年减少碳排放137.29吨。

袁宏彦摄（人民视觉）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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