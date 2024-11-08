本报记者 刘 峣

神舟十九号载人飞船和空间站天和核心舱前向端口对接过程的模拟画面。

韩启扬摄（新华社发）

11月4日，中国空间站第七批空间科学实验样品随神舟十八号载人飞船返回舱顺利返回。图为在位于北京的中国科学院空间应用工程与技术中心，工作人员检查返回实验样品的状态。

新华社发

近日，中国神舟十九号航天员乘组蔡旭哲、宋令东、王浩泽顺利入驻中国空间站，开启了为期约6个月的太空驻留。在完成中国航天史上第5次“太空会师”后，神舟十八号航天员乘组平安归来，完成了192天的星河之旅。

有望取得一批科学成果

中国空间站进入应用与发展阶段以来，“国家太空实验室”功能不断凸显。目前，空间站应用系统已在轨开展了百余项科学实验和应用试验，并通过神舟飞船6批次返回了百余项科学样品，取得了一批突破性的进展。

例如，随神舟十八号上行的斑马鱼—金鱼藻二元生态系统，在轨稳定运行40余天，实现了空间培养脊椎动物的突破，为未来探索地外星球密闭生态系统构建奠定基础；首次在轨实现全光阱玻色爱因斯坦凝聚体制备，建成了国际上首个空间光晶格量子模拟实验平台；西北工业大学魏炳波院士团队在中国空间站开展高性能难熔合金研究，取得具有国际影响的重要科学发现……诸多成果为人类认知迈上新台阶贡献了“中国智慧”。

神舟十八号乘组在轨期间，完成了空间站空间碎片防护装置安装和多次货物出舱任务，进行了多个领域的大量空间科学实（试）验。中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强介绍，神舟十九号乘组将开展86项空间科学研究与技术试验，重点围绕《国家空间科学中长期发展规划（2024—2050年）》中的“太空格物”主题，覆盖空间生命科学、微重力基础物理、空间材料科学、航天医学、航天新技术等领域，开展微重力条件下生长蛋白晶体的结构解析、软物质非平衡动力学等空间科学研究与技术试验，预计在基础理论前沿研究、新材料制备、空间辐射与失重生理效应机制、亚磁生物效应及分子机制等方面取得一批科学成果。

事实上，中国载人航天工程自立项之初，就把空间科学作为落实工程发展战略的重要内容。自1992年立项实施至今，已有4000余项空间应用成果广泛应用于各行各业，服务国计民生。据介绍，在空间站建成两周年之际，中国载人航天工程办公室将向社会公开发布《中国空间站科学研究与应用进展报告（2024）》，介绍空间站入轨以来开展科学与应用任务取得的代表性成果。

欢迎世界同行参与飞行任务

从神舟十三号到神舟十八号，执行了两次载人飞行任务的航天员叶光富在轨飞行总时长达到375天，成为目前中国在轨飞行时间最长的航天员。随着神舟十九号顺利升空，已有24名中国航天员飞上了太空。值得一提的是，执行神舟十九号任务的航天员乘组由70后的蔡旭哲以及90后宋令东和王浩泽组成。这是“天宫”空间站首次迎来90后航天员。

当前，中国第四批预备航天员选拔工作已完成，共有10名预备航天员最终入选，其中包括8名航天驾驶员和2名载荷专家，并于今年8月入队参加训练。

林西强介绍，第四批航天员不仅要执行空间站任务，未来还要执行载人登月任务。因此在训练内容设置上，既注重失重状态下生活工作与健康维护等基本技能以及出舱活动、设备维护维修、空间科学实（试）验等专项技能的掌握，更面向未来载人登月任务，进一步培塑航天员从操控飞行器到驾驶月球车、从天体辨识到地质科考、从太空失重漂浮到月面负重行走的能力。

其中，第四批预备航天员中的载荷专家分别来自香港和澳门地区，在与其他航天员共同生活、训练的基础上，为港澳航天员安排了载人航天精神、普通话等针对性课程，还根据他们的饮食特点，科学制定食谱。

未来，国外航天员是否有机会进入中国空间站？林西强表示，中国正与有关国家磋商选拔训练国外航天员参与中国空间站飞行。

“中国空间站不仅仅是中国的空间站，也是促进人类航天技术发展、造福全人类的空间站。”林西强说，中国空间站拥有丰富的科学应用资源和完备的支持能力，是开展国际合作的绝佳平台，神舟载人运输系统与天舟货运系统具备可靠稳定的人员物资天地往返能力，随时欢迎世界同行参与中国空间站的飞行任务。

载人登月各项工作推进顺利

今年是中国自主研制的第一艘飞船神舟一号飞入太空25周年。如今，神舟飞船“一年两次发射”已成为常态。2024年，中国已成功实施天舟七号、神舟十八号和神舟十九号飞行任务，还将发射天舟八号货运飞船。2025年，中国载人航天工程计划实施神舟二十号、神舟二十一号和天舟九号3次飞行任务。

林西强介绍，今年9月，受超强台风“摩羯”影响，海南文昌遭受严重灾害，超强台风对文昌发射场有关厂房设备、建设现场和生活设施造成了一定程度的破坏。经任务总指挥部决策，天舟八号任务根据实际情况进行适当调整，将于11月中旬在文昌发射场择机发射。空间站任务规划已充分考虑应对类似情况的物资储备，目前在轨物资充足，满足任务要求。

除了空间站应用，载人月球探索也是中国载人航天工程的重要任务。目前，载人登月前的飞行试验和首次载人登月任务的科学研究目标和配套载荷总体方案基本确定，发射场、测控通信、着陆场等地面系统正紧张有序地开展研制建设。

林西强说，长征十号运载火箭、梦舟载人飞船、揽月月面着陆器、登月航天服、载人月球车等正按计划开展初样产品生产和相关地面试验，先后完成了飞船综合空投、着陆器两舱分离、火箭芯一级三机动力系统试车、YF-75E氢氧发动机高空模拟试车等大型试验，保障上述生产试验的一批地面设施设备已建成并投入使用。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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