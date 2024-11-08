“科普法”首次修订有这些新变化
11月4日，科学技术普及法修订草案首次提请全国人大常委会会议审议，这是科学技术普及法自2002年公布施行以来的首次修订。
修订草案聚焦科普发展中的突出问题，优化创新制度，完善体制机制，新增“科普活动”和“科普人员”两章，从现行的6章34条增加到8章60条，主要包括明确科普的总体要求和目标方向、强化科普社会责任、促进科普活动、加强科普队伍建设、强化保障措施等内容。
——推进高水平科学教育，培养高素质创新大军。
科技部科技人才交流开发服务中心培训处处长、研究员彭春燕指出，草案把科学教育作为科普一项重要内容，明确了各类教育机构的科普责任，将激发青少年好奇心、想象力作为素质教育重要内容，把弘扬科学精神和科学家精神贯穿于教育全过程。
草案对各级各类学校的科普责任进行了细化，如：高等学校应当发挥科教资源优势，开设科技相关通识课程，开展科研诚信和科技伦理教育。中小学校应当完善科学教育课程和实践活动，激发学生科学兴趣，培养科学思维、创新意识和创新能力。学前教育机构应当根据学前儿童年龄特点和身心发展规律，加强科学启蒙教育，培育、保护好奇心和探索意识。
——强化全社会科普责任，推动科普产业化。
草案明确，国家发展科普产业，推动科普公共服务市场化，鼓励兴办科普企业，促进科普与文化、旅游、体育、卫生健康、农业、生态环保等产业融合发展。国家支持科普产品和服务研究开发，提升科普原创能力，依法保护科普成果知识产权。鼓励企业将自身科技资源转化为科普资源，向公众开放实验室、生产线等科研、生产设施。
“经过多年发展和探索，我国科普公益性服务与市场化、产业化逐步融合，越来越多的企业参与科普活动。草案围绕通过产业融合实现科普产业快速发展、提升科普产业发展的质量、明确企业的科普责任等方面作出规定，有助于推动科普产业发展。”彭春燕说。
——壮大科普人才队伍，释放“第一资源”效能。
最新数据显示，2022年我国科普人员达199.67万人，其中超过八成为科普兼职人员。必须进一步提高科普人员素质，加强科普人才储备，为开展科普活动提供有力保障。
为此，草案新增了“科普人员”一章，围绕建立专业化科普工作人员队伍，鼓励和支持老年科学技术人员积极参与科普工作，支持有条件的高等学校、职业学校设置和完善科普相关学科和专业，完善科普志愿服务制度和工作体系等内容作出规定。
与此同时，草案对健全科普人员评价、激励机制作出规定，鼓励相关单位建立符合科普特点的职称评定、绩效考核等评价制度。
“我们在调研中发现，科技工作者参与科普的认同度高、意愿强，但由于实质性的考核评价机制缺失，导致其行动力偏弱，从科研到科普的链条不畅通。”彭春燕说，这一规定直面问题核心，将极大增强科研人员投身科普事业的动力。
（据新华社电 记者温竞华）
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