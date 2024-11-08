邢峰彬

信息通信产业的未来有多“智慧”？近日，在中国公众科学素质促进联合体重大科技设施开放活动上，30余名高校学生代表走进中国移动国际信息港（北京）的移动信息产业协同创新基地，近距离感受信息通信领域的最新创新成果。

中国信息通信产业实现了从1G空白、2G跟随到3G突破、4G同步、5G主导的飞跃。当前，中国正持续引领5G-Advanced和6G的创新发展。在基地的协同创新展厅，高校学子穿梭于1G至5G的历史发展长河中，并体验了数字人生成、具身智能机器狗、九天大模型等创新产品。

基地的6G实验室构建了由基带、通用前传及终端组成的6G公共试验装置。技术专家介绍，6G的技术前景是通感一体、通算智一体、空天地一体，不仅传输速率提升、连接规模扩大、互联场景拓展，还将涵盖新通话、云游戏、AR/VR等媒介消费场景，提供智慧矿山、智慧工厂、智慧渡口等工业场景中的互联可能。

围绕信息通信行业最为基础的能源问题，基地内的双碳实验室聚焦“发—转—储—配—用”全环节，开展了信息技术与能源技术深度融合的技术攻关。实验室依托风能、光能、储能等绿色能源，建构绿色网络和绿色算力，探索如何赋能千行百业绿色低碳发展。

据了解，移动信息产业协同创新基地于2022年正式启动，目前共拥有10余个前沿科技创新实验室，聚焦前沿、基础、重要的科研领域，开展技术研发、应用转化和平台共享，致力于促进产、学、研、用深度融合，为中国移动产业创新提供动力。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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