数字化转型，让城市更美好
在天津市滨海新区中新天津生态城智慧城市运营中心内，工作人员在查看监控。
在内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区智慧体育公园，市民使用智慧骑行器械健身。
随着物联网、云计算、大数据等技术的广泛应用，我国智慧城市的基础设施建设取得显著进步，许多城市建立了智慧城市系统，通过智能化、数字化手段，为市民提供更高效的服务。与此同时，也出现一些问题，一些智能设施建好后缺乏维护成了摆设，还有的存在数据共享不足、安全性隐私性保护亟待加强等问题。记者就此走访多个城市，采访读者网友、专家学者及相关人士，为促进智慧城市建设行稳致远建言献策。
在城市更新中，以数字化赋能城市建设，提升服务能力
对于智慧城市建设，许多市民充满期待。一名宁夏银川市网友近日在人民网“领导留言板”留言，希望设立智能化站牌，“不但可以显示公交车能到哪些地方，还能显示最近一辆车到哪儿了、车上大致人数”等。
有的构想在一些城市已经付诸行动。比如，在山东东营市乘坐公交车，通过电子屏或手机APP，就可实时查到公交车的准确位置和预计到达的时间——2016年12月，东营推出智慧公交手机APP，此后多次升级，目前已成为东营市民公共出行的必选工具。
“昨晚，我的车就停在市政府的停车场了。”在湖北黄石市，一位市民告诉记者。为了缓解停车难，黄石市住房和城市更新局城市更新科负责人刘小成介绍，今年6月，包括市政府停车场在内的首批15家共享停车场正式上线“黄石停车”APP，市民可以通过“共享预约”功能线上申请错时停车。与此同时，黄石对全市各类停车场统一改造，接入“一个停车场”的智慧停车平台，推动包括医院、景区、文体场馆及部分物业小区共92家政府定价停车场先行先试，共接入停车泊位11.9万个，其中动态泊位10.2万个。通过停车资源的科学整合，黄石中心城区停车难的矛盾得到有效缓解。
智能化手段在提升城市韧性方面也展现出优势。今年夏季的一天，河南郑州市突降大雨，当地新型智慧城市运行中心迅速进入应急状态，通过遍布市区的传感器，大屏幕上各种数据实时更新。经过测算与分析，运行中心对暴雨可能影响到的区域提前发出警告，并将关键信息发送给相关市民。同时，“郑好办”APP上的“积水点地图”，以红、黄、绿三色标记出实时积水情况、潜在积水风险以及最近的应急避险点，供市民随时了解最新动态。
不仅是城市基础设施建设，数字化治理正在深入社区。近年来，山东东营经济技术开发区将智慧化手段融入社区治理。作为试点社区之一，兴盛社区的智慧管理平台链接了包括烟感报警器、智慧灯杆等在内的上万个智能感知设备。通过管理平台监控，及时查处了飞线充电、违章建筑搭建、高空抛物等安全隐患事件。
在湖北武汉市江汉区，当地将人、车、设施设备及城市部件通过互联网联通，实现了智慧化管理。“巡逻车摄像头即时传来视频，系统可自动识别如垃圾桶满溢、户外小广告乱贴、共享单车乱停放等问题，并直接转化成相应工单。”负责江汉区物业服务的江汉城资公司负责人介绍，工单直接被派发到作业员的手机上，作业员处理完成后，拍照反馈，AI自动验收形成闭环。
智慧城市建设中存在数据壁垒、安全性不足、停摆浪费等问题
虽然智慧城市为市民提供了更好的服务，但也带来一些需进一步解决的问题。有读者来信反映，一些城市在居民小区推出通过人脸识别进出小区等智慧服务，尽管带来了一些便利，也有居民并不认同。有居民认为亲友到访时进出麻烦，还有的认为刷脸进出小区，存在泄露居民个人隐私的风险。
对此，重庆大学法学院副教授谢潇提出，伴随智慧城市的建设发展，城市数据亦呈现爆发性增长的态势。但由于理论研究不足、制度设计不完善，城市各系统之间的数据尚未完全实现共享，增加了数据存储与治理成本的同时，也引发了数据安全以及算法歧视等诸多问题。“如若对数据滥用，可能侵犯自然人的个人隐私权、企业的商业利益，乃至损害社会公共利益。”谢潇说。
数据壁垒导致的资源浪费问题也值得重视。比如，在一些城市的十字路口，有时可以看到多个摄像头并立。专家表示，之所以会出现重复建设现象，与尚未建立起数据共享机制不无关系。
“建设智慧城市需建好和用好物联网、互联网和算力网三张网。物联网是基础，有传感器才能传送数据。”江汉城资公司负责人说，“不同的管理需求对算法的要求不同。比如同一段道路的视频，城管部门关注的是周边有没有占道经营、垃圾堆积，交通部门关注的是有没有发生交通事故、交通堵塞，公安部门关注的是有没有暴力事件等。同一摄像头、同一视频，结合管理需要可以在背后植入不同的算法进行更高效的实践应用。”
该负责人认为，无论是法律法规层面，还是相应的制度政策，目前对于政企数据的共享与使用都还缺乏系统性的引导。“早期各地智慧城市比较重视大脑建设，但城市是有机体。企业目前建的是‘小脑’，联结了具体做事的‘手’和‘脚’。还需要更新城市服务流程，进行系统融入，也就是要有‘血管和神经系统’，同时构建政府主导、企业协同、公众参与、源头治理的生态，城市这一有机体才能更智慧地运营起来。”
此外，资金问题也是智慧城市建设的难点。智慧城市建设需要投入大量资金用于基础设施建设、系统开发和运营维护，资金紧张或建设动力不足，都可能导致后续难以为继。作为企业界人士，李先生透露，有些地方为了应付上级检查而推动智慧城市建设，工程验收结束，便处于停滞状态。不仅如此，“有的项目停摆两三个月甚至一年后，遇到领导换届、上级压力或外界影响，可能又重新启动。停摆时间越长重启成本越高，如果停摆时间过长，机房、电脑、软硬件等可能都需要更新甚至重建。
建立数据共享和协调机制，用数字化提升城市幸福指数
今年5月，国家发展改革委、国家数据局等部门发布《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》，提出建立城市数字化共性基础，培育壮大城市数字经济，促进新型产城融合发展，丰富普惠数字公共服务……全领域推进城市数字化转型。
“智慧城市建设过程中，不同利益主体需求不同。”广州市委党校（行政学院）信息网络中心张桦表示，政府应注重保障社会公众的利益和诉求，保障个人权益和社会公平，建立有效的数据共享机制和公平合理的利益协调机制，以实现城市各相关主体的共享和共赢。
专家认为，是否高效、安全地利用公共数据资源并及时与有关企业共享，应当成为智慧城市背景下政府政务公开水平的重要指标。“合理的数据公开有利于促进数据流通交易，盘活数据市场；合理的共享也有利于充分释放数据价值，进一步促进数据市场繁荣。”谢潇说。
近日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，提出统筹推进政务数据共享，强化已有数据共享平台的支撑作用，围绕“高效办成一件事”，推进跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务政务数据共享和业务协同。同时，有序推动公共数据开放，健全公共数据开放政策体系，明确公共数据开放的权责和范围，在维护国家数据安全、保护个人信息和商业秘密前提下，依法依规有序开放公共数据。
针对数据安全和个人信息保护问题，浙大城市学院教授陈观林建议，首先要加强法治保障，确保数据采集、处理和利用的合法合规。其次，加强制度保障，建立健全信息安全管理制度，制定数据分类分级管理办法，严格对数据采集、存储、共享等各个环节的监督管理。最后，还应加强技术保障，充分利用病毒防护、访问控制、加密认证等信息安全技术，构建一体化的系统安全平台。
陈观林认为，智慧城市建设应鼓励政府机构、企业单位、社会团体和市民公众共同参与，特别是调动企业的积极性，有效发挥企业在信息采集、数据利用、系统开发等方面的作用。例如采用“政府掌舵、企业划桨”的信息采集模式，政府将发现城市管理问题的职责交由社会化企业，采取“花钱买服务”的方式提高信息采集绩效，引导企业以“市民眼光、专业标准”参与城市管理。
由于智慧城市建设是投资巨大的长期工程，陈观林提出，智慧城市建设不能仅仅依靠地方政府的财政投入，还要建立投融资机制，通过税收优惠等激励政策，推动社会资本参与智慧城市的建设运营。谢潇则建议，通过赋予企业、社会组织、个人等治理主体较大的数据自主权，以促进数据的流通与使用，实现数据的财产价值，释放数据红利，实现社会共赢。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 赵维纲：进博会为糖尿病诊疗带来新思路
- 人民网上海11月7日电 （欧阳易佳）近日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海举行。在进博会现场，北京协和医院内分泌科主任医师、中国老年学学会内分泌代谢分会常委、中国老年保健医学研究会老年内分泌与代谢分会副主任委员赵维纲说，进博会现场前沿成果的展示，体现了各大药企在代谢性疾病领域的研发实力和未来治疗趋势的探索，为广大医生和患者带来了更多更优的治疗选择，积极推动临床疾病代谢管理理念和方式的改变。…
- 评论
- 关注