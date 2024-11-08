本报记者 叶 子

观众在中国商飞展台了解国产大飞机。

唐 克摄（人民图片）

进博会食品及农产品展区。

翁奇羽摄（人民图片）

上海国家会展中心南广场花团锦簇。

王 初摄（人民图片）

金秋意浓，东方有约，第七届中国国际进口博览会已于11月5日拉开帷幕。这一全球瞩目的经贸盛会不仅是中国向世界展示开放姿态的重要窗口，也是各国企业拓展中国市场、深化经贸合作的重要平台。

从空中俯瞰，上海国家会展中心仿佛绽放的“四叶草”，迎接各国宾客到来。连日来，“新朋”“老友”齐聚“四叶草”、“尖货”“新品”亮相进博会等成为网络热门话题。网友表示，第七届进博会向世界展示出中国进一步全面深化改革、推动高质量发展、推进高水平开放的信心、决心和实际行动，这一全球贸易盛会，已成为构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。

首发首秀亮相

前六届进博会已展出近2500项代表性首发新产品、新技术、新服务，累计意向成交额超过4200亿美元……第七年相约“四叶草”，本届进博会有哪些看点值得期待？

据人民日报客户端报道，越来越多新产品，通过进博会平台拥抱中国大市场。未来机器人、30微米柔性可折叠玻璃、活性免水洗印染一体机……本届进博会将集中展示400多项代表性新产品、新技术、新服务，持续打造全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地。人工智能、新能源、医疗、教育、体育、文化等多个领域的前沿产品和技术相继亮相，给现场观众带来新意十足的体验。

据新华网报道，在本届进博会消费品展区，各式各样的进博首秀备受瞩目。专为2025年中国新年设计的宜家新春系列产品将在进博会上全球首秀；憨态可掬的“熊猫世界&INJOI”联名款玩偶全球首发在即；高度达4.75米、由超过30万颗乐高积木颗粒拼搭而成的巨型装置也已经就绪……在这里，消费者不仅能看到新颖、丰富的产品，更能感知消费的“新风向”。

据光明网报道，在本届进博会上，来自美国的安飞公司与低空出行“新势力”御风未来再次联合参展，共同在汽车馆的“低空出行”专区，为公众带来一场关于未来交通的全新体验。其中御风未来M1“空中出租车”首次向大众开放，每一位体验者都可以感受科技带来的无限可能。

“把最好最新的产品送到进博会”已经成为越来越多企业的选择。网友表示，进博会见证了中国超大规模市场的魅力，汇聚了不同国家开放创新合作的愿望，证明只有开放合作才能开创美好未来。

除了向“新”而行，进博会还在向“绿”而行。

据人民网报道，在进博会展馆，绿色低碳理念深入工业制造、消费生活方方面面。雀巢通过回收咖啡胶囊提炼再生铝，打造限量版自行车；达能采用碳捕捉技术生产“智慧碳瓶”……跨国企业纷纷展示可持续发展新成果，以环保时尚产品传递绿色、低碳和可持续发展理念。

进博会将全球优质商品引入千家万户，让人们轻松享有全球“好物”。

微信公众号“人民日报国际”推出视频报道，讲述了“一颗椰子的致富经”。泰国香椰以独特的芳香和甜味而闻名。进博会为泰国香椰打开了广阔市场，为泰国农业发展增添了新活力。借助进博会等平台，泰国本土品牌NC香椰等一批中小企业在短短几年内迅速跻身行业前列。随着中泰经贸合作不断深化，未来将有越来越多的泰国优质农产品进入中国千家万户，丰富中国消费者的餐桌。

微信公众号“央视新闻”关注到，自2018年首次举办以来，大批医疗领域的创新药品、医疗器械借力进博会“华丽转身”，快速落地中国市场，“零时差”惠及中国患者。正是进博会强大的“溢出效应”，让众多大型跨国药企和医疗器械企业选择进博会作为其“首发”“首展”舞台。网友留言：“进博会帮助新药才下展台就上处方，想去进博会看看”“进博会，已然成为产品通关的一条‘快速通道’。感谢有这么多先进的医疗技术和药品快速进入，为健康护航。”

新老朋友齐聚

本届进博会上，来自152个国家、地区和国际组织的来宾齐聚“四叶草”，创多项历届之最。

今年是叙利亚首次参加进博会国家展。据人民网报道，作为叙利亚国家展参展商之一，阿佤哈食品有限公司总经理穆罕默德早早就来到进博会现场布置展品。穆罕默德在中国从事进出口贸易10多年，他带来了腌制橄榄、鹰嘴豆等特色食品。他说：“通过进博会，越来越多的各国特色商品进入中国市场，受到中国消费者青睐。我们非常珍视中国市场的机遇和前景。希望能在进博会上结交新朋友，收获更多订单。”

新华社客户端报道，法国最大医疗健康企业赛诺菲集团是进博会众多常客之一。前几届进博会上，赛诺菲完成了众多创新药物的“全球首秀”“中国首展”，并借力进博会以更快速度把新产品送到患者手中，进一步提升了企业融入中国市场的速度，拓展了企业扎根中国市场的广度。“进博会是全球创新力量的汇聚之地。”赛诺菲大中华区总裁施旺表示，赛诺菲十分重视中国市场，致力于深化本土研发，让来自中国的创新成果不仅服务中国患者，也造福全球市场。

新华网的报道统计，本届进博会，老朋友赴约而来：全球诸多企业从“头回客”变“回头客”，186家企业和机构连续7年参展，不但“常驻”，而且“全勤”。新面孔不断加入：贝宁、布隆迪、莱索托、马达加斯加、纳米比亚、挪威、斯洛伐克等7国和联合国儿童基金会首次参加国家展；运动生活方式品牌露露乐蒙、全球化创新药企亚虹香港等首次参加企业展。参会嘉宾阵容更强：受邀参加第七届虹桥论坛的政商学界嘉宾中，境外发言嘉宾占近一半；近百场会议活动上，演讲者涵盖国际组织、国际性行业协会负责人、世界500强及行业龙头企业全球负责人、两院院士和智库首席专家等。

据央视网报道，除了发达国家的持续参加，今年的进博会也在对最不发达国家扩大开放。相比去年35个最不发达国家参展的数量，今年，这个数字再次提升，将支持37个最不发达国家参展并扩容非洲产品专区。马拉维的花生、赞比亚的蜂蜜、被誉为“非洲甜面包”的贝宁菠萝……越来越多来自最不发达国家的产品都通过进博会进入中国，也带动相关国家产业发展。

从最不发达国家到发达国家，从家族小企业到跨国大公司，从非洲大陆到亚洲腹地，中国市场磁力满满，进博会的“朋友圈”越来越大。

“进博之约”，是友谊之约、合作之约、共赢之约。网友留言：“中国以海纳百川的胸怀，搭建了货通天下、全球共享的合作平台，一个个‘乘兴而来、满意而归’的进博故事为疲弱的世界经济注入信心。”

传递开放强音

从一度面临倒闭危机，到接到3.3吨羊驼纤维大订单；从因为太辣而“有质无市”，到成千上万吨的干辣椒热销……越来越多参展商像新西兰羊驼毛制品、卢旺达辣椒厂商一样，通过进博会感受到中国市场的广袤、吸力。

人民网文章指出，中国坚持改革和开放相统一，不仅发展了自己，也造福了世界。展品变商品，展商变投资商，进博会早已不只是一场展会，而是跨国企业进入中国、深耕中国的开放平台。中国不断深化改革，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，让更多跨国企业安心、放心投资中国。

微信公众号“新闻联播”的“主播说联播”栏目称，这些年来，通过进博会，海量全球好物进入中国市场，既助力大家的品质生活，也与世界共享中国机遇。大家愿意来，年年来，这就是中国市场的巨大吸引力。打开大门，架起桥梁，把合作的清单拉长，把开放的蛋糕做大，在当下尤其宝贵。

中国经济网文章指出，近期，中国陆续出台一揽子增量政策，消费投资活力持续释放，市场信心不断改善。本届进博会如期、顺利举行，势必将与一系列利好政策同频共振，汇聚起促进中国经济回稳向好的发展合力，向世界展现中国经济的活力与韧性，为世界经济发展带去新动力、新活力、新机遇。

上观新闻转载解放日报社论称，7年间，无论外部形势如何变化，进博会始终如期如约，践行着“不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好”的庄重承诺。透过这个平台，中国一再向世界宣示推进高水平对外开放的坚定决心，持续向全球市场释放暖风和善意，更在一个充满动荡的世界中，坚定凝聚着开放的共识。

进博会持续释放开放红利，传递开放强音，让世界看到，中国扩大高水平开放的决心不会变，中国开放的大门只会越开越大。网友表示，越办越好的进博会，正向世界宣示：中国将始终是世界发展的重要机遇，将坚定推进高水平开放，持续推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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