本报记者 廖睿灵

图①：坦桑尼亚参展商带来手绘装饰画作品。

本报记者 廖睿灵摄

图②：老挝馆展出的榴莲加工食品。

本报记者 孔德晨摄

图③：来自贝宁的参展商向记者介绍参展情况。

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图④：所罗门群岛馆展出的商品。

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在斐济馆，采购商向展台工作人员了解当地特色产品。

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西门子能源展出全球首款可回收风机叶片。叶片使用周期结束后，其部件材料可通过工业化方式，进行树脂和纤维材料的安全环保分离，回收的纤维材料仍保持良好性能。

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11月6日，在哈萨克斯坦馆，艺术家演奏民族音乐。

翁奇羽摄（人民视觉）

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穿行“四叶草”，可以看到场馆内有不少来自各个国家的中小展商，他们带着自己的“王牌”产品，向不时驻足的消费者热情推介。这其中，还有一些来自最不发达国家的展商，期待借助进博会这一世界舞台，打开产品销路。

第七届进博会期间，中国为37个最不发达国家参加国家展和企业展提供支持，并为来自这些国家的企业提供120多个免费展位。中国正致力于发挥进博会国际公共产品的作用，助力最不发达国家企业进入中国市场、融入全球经济。

“开展没多久，就有客户想把产品全买了”

柬埔寨的大米，老挝的茶叶，孟加拉国的手工艺品……在“四叶草”的国家展展馆，来自世界各国的特色产品琳琅满目，别具特色的表演引人驻足。

“这是什么东西？用啥做的？”

“你们带了多少手工皂来？我能不能全买了？”

……

展馆一角，占地面积不大的所罗门群岛展台旁，消费者们围成一圈，向工作人员咨询产品情况。只见工作人员一手对照产品清单，一手拿着手机翻译，热情回应着消费者的问题。

“我们有手工皂、椰子油、饰品和各种口味的金枪鱼罐头，今年还有几款茶产品，专门带到进博会上。”多娜莉·沃佐托是当地商务部门市场推广方面的相关负责人，她告诉记者，“再次参加进博会，我们带来了更多当地特色产品，希望向中国市场推广。”

所罗门群岛位于太平洋西南部，当地自然风景优美，但经济社会发展相对落后。多娜莉·沃佐托说，听闻中国再度举办进博会，当地有不少小企业主都想把自己的产品推介到中国，但由于路途遥远，交通成本较高，很多人不能现场参展。于是，由所罗门群岛商务部门为代表，将多家企业的特色商品带到进博会。

“刚开展没多久，就有客户想把产品全买了。”多娜莉·沃佐托说，“我相信，如果我们的商户能亲自来到进博会现场，和中国客户面对面，效果一定会更好。”

这样的故事，在“四叶草”里不断上演。

咖啡、坦桑石、手工艺品……在坦桑尼亚展台，参观者络绎不绝。展台接待处的联络本上，不少客户已经留下联系方式，希望进一步沟通合作意向。

今年是中国与坦桑尼亚建交60周年。数据显示，2023年，中坦双边贸易额达87.8亿美元，同比增长8.9%。中国已连续8年成为坦桑尼亚最大贸易伙伴。今年进博会期间，坦桑尼亚作为国家展的主宾国之一，为中国消费者带来更多元、更丰富的特色商品。

“这是我第一次参加进博会，不仅在这里谈成了生意，还交到不少新朋友。”来自坦桑尼亚的诺埃尔·彼得·坎比利举起自己绘制的装饰画，兴奋地向记者介绍道，“来之前，当地商务部门组织大家参展，我抱着试试看的心态到了中国，没想到，很多中国消费者都很喜欢我的作品。进博会真是拓展市场的好地方！”

“参加进博会是我们实现双赢的合作方式”

今年9月，中非合作论坛北京峰会成功举办，宣布了中非携手推进现代化十大伙伴行动。进博会期间，中非合作也成了备受关注的话题。

“为落实今年中非合作论坛北京峰会务实合作举措，本届进博会非洲产品专区面积进一步扩大，集中展现乳木果油、咖啡、芝麻、花生、大豆等非洲特色农产品，组织非方参展商与中方采购商对接洽谈，助力双方达成更多采购协议，建立长期合作关系。”中国商务部部长助理唐文弘说。

卢旺达是联合国公布的最不发达国家之一。首届进博会以来，卢旺达连年参展，带来的茶叶、辣椒等特色产品深受中国消费者欢迎。

在进博会国家展卢旺达展台，记者偶遇了Soloist独奏公司的创始合伙人张雪妮。这是一家来自中国的咖啡品牌，卢旺达的咖啡豆是其热门产品之一。

“卢旺达的气候很适合咖啡豆生长。”张雪妮说，“今年进博会，我们展示的几款卢旺达咖啡豆产品很受大家欢迎，每天都有客户来咨询、下单。希望更多中国消费者能尝到卢旺达好货，这也有助于带动当地经济社会发展。”

首次参加国家展的贝宁也是最不发达国家之一。这个位于西非中南部的国家，版图形状好似一把钥匙。当地人在招商引资时，时常将自己形容为“打开非洲大门的钥匙”。

“进博会是我们打开中国市场的钥匙。”贝宁投资与出口促进署（APIEx）工作人员贝朗格·多苏·约沃告诉记者，去年进博会上，贝宁一家企业展出的菠萝产品吸引了很多采购商，促成不少合作。“今年我们带来了菠萝、乳木果油、腰果和蜂蜜产品，希望能进一步打开中国市场。”

“我们的蜂蜜提取自腰果花、乳木花等植物，口感香甜，有益健康。”贝宁一家蜂蜜企业的品牌负责人约翰·达里说，他们不仅销售蜂蜜产品，也从事蜂农培训，致力于提升当地蜂农养蜂能力。“参加进博会让更多中国朋友知道了我们的品牌，产品卖得更好，我们的蜂农也有了更多动力。”

贝朗格·多苏·约沃告诉记者，中国市场广阔，很多中国人乐于和非洲朋友做生意。“这也是我们积极组织更多贝宁企业参加进博会的原因。通过进博会，这些企业不仅打开了中国市场，也有机会面向全球市场。企业产品销量高了，会带来更多就业机会，这是我们实现双赢的绝佳合作方式。”贝朗格·多苏·约沃说。

“为最不发达国家接驳世界市场搭建桥梁”

发展是当前全球面临的重要课题，对最不发达国家更是如此。唐文弘表示，中国正在积极帮助广大发展中国家，特别是最不发达国家，融入全球发展格局。

借助进博会，一系列来自最不发达国家的产品，在中国市场创下了前所未有的业绩。

一家位于赞比亚中部卡布韦尔镇的蜂蜜公司，借助进博会带来的机遇，产品出口量从2018年的不足1吨，拓展到如今的年均近20吨；一家几内亚比绍的腰果企业负责人得知进博会为最不发达国家展商提供部分免费展位的消息后，参加了2022年的进博会，参展期间自家展台每天都有十多个采购团前来咨询，最终签下了不少合作订单。

“自2019年‘登陆’进博会以来，埃塞俄比亚咖啡知名度和需求量大涨，对华出口明显增加，越来越多当地咖啡生产商开始针对中国市场偏好调整产品和包装。”今年来到进博会的“亚的斯咖啡”工作人员露丝·文多森·特斯法耶表示，“中国消费者对咖啡等产品日益增长的需求，为非洲企业提供巨大发展机遇。”

着眼扩大对最不发达国家单边开放，中国仍在用一系列切实行动，与最不发达国家共享发展机遇。

中国于日前对外宣布，从2024年12月1日开始，将对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品适用关税税率为零的特惠税率。唐文弘表示，中国是实施这一举措的首个发展中大国和世界主要经济体。中国商务部将会同有关部门，支持相关最不发达国家用好用足这一优惠安排。

同时，中国将积极推进贸易投资便利化，加强与相关最不发达国家在检验检疫领域的合作，积极发挥非洲产品输华绿色通道作用，支持更多符合条件的最不发达国家农产品进入中国市场。此外，积极推进与非洲国家商签共同发展经济伙伴框架协定，推动与相关最不发达国家建立更加灵活务实的贸易投资自由化、便利化安排，为双边经贸合作提供长期稳定可预期的制度保障。

中国还将积极深化重点领域开放合作。“我们将帮助相关最不发达国家加强贸易能力建设，通过开展技能培训等方式，支持跨境电商企业发展，培育贸易新动能。通过举办进博会等展会，为最不发达国家优质特色产品进入中国市场、接驳世界市场，搭建平台和桥梁。”唐文弘说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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