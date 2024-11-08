本报记者 孔德晨

标准是全球治理体系和经贸合作发展的重要基石。国际标准化组织（ISO）秘书长塞尔吉奥·穆希卡日前在第七届中国国际进口博览会会场接受本报记者采访时表示，进博会是非常成功的平台，传递出中国坚持对外开放的信号。“国际贸易是推动经济社会发展的重要引擎，毫无疑问，国际标准化可以支持这一进程。对世界各国来说，中国对外开放是很好的机会。”

塞尔吉奥强调了国际标准在消除贸易壁垒、促进经贸往来等方面的意义，同时肯定了中国贡献。“对于标准合作，中国有非常明确的计划。”塞尔吉奥说，中国大力推进标准制度型开放，官方明确要求主动对接国际高标准经贸规则，深度参与国际标准化组织治理，构建国际兼容的标准体系，为国际、区域标准化发展贡献了中国智慧。

本届进博会期间，国家市场监管总局（国家标准委）在第七届虹桥国际经济论坛“加强标准国际合作 共谋制造业高质量发展”分论坛上，发布了337项国家标准外文版和智能制造国际标准化路线图两项成果。国家市场监管总局有关负责人表示，中国将继续同世界各国深化标准合作、加强交流互鉴，共同完善支撑制造业高质量发展的国际标准体系，促进全球经济繁荣与可持续发展。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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