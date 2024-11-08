本报记者 徐佩玉

扫码领小样、尝鲜买新品、了解新动向，进博会消费品展馆里人声鼎沸。今年，多个美妆护肤领域的跨国企业继续带着品牌产品和首发新品来到进博会，吸引了众多目光。

雅诗兰黛集团不仅带来了雅诗兰黛“大棕罐”封愈膜霜、海蓝之谜“奇迹晚霜”等新品，还首次展示了双光子荧光显微技术。借助领先的在体双光子成像系统，这种技术可以对皮肤进行深达200多微米的逐层扫描，并即时生成高清三维图像。花王带来了热度颇高的黑科技“花王Life+”小程序，新增了“防晒肌肤检测”和“敏感肌测试”功能，还带来了集天气预报、紫外线强度等多项服务于一体的气象一体机。

科技成为国际美妆品牌们角逐的新领域。爱茉莉太平洋在本届进博会上设立了“创新研发区”，展示其15项创研成果。该集团相关负责人表示：“此次集团旗下高端科技护肤品牌AP嫒彬的亮相正是瞄准了当下科技护肤这一新赛道。”

今年是雅诗兰黛集团第六次参展进博会。以进博会为媒，雅诗兰黛集团已在中国市场成功引进并运营了5大新品牌和数千款新品。“中国消费者越来越成为我们重要的灵感来源。我们对中国市场充满信心，期望不断加强沟通。”雅诗兰黛集团中国区总裁兼首席执行官樊嘉煜表示。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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