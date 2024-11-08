人民网记者 黄盛

25家外资控股或全资证券基金期货公司相继获批，5家外资银行在华子行获得基金托管资格，人民币成为SDR第四大篮子货币，完善金融数据跨境流动管理……近年来，中国金融高水平对外开放取得积极进展，金融服务业市场准入大幅放宽，人民币的国际地位和全球影响力不断提升，并逐步形成涵盖股票、债券、衍生品及外汇市场的多渠道多层次开放格局，为全球投资者提供更多便利。

如何持续深化金融领域制度型开放？中国人民银行党委书记、行长潘功胜在日前中国人民银行召开的外资金融机构座谈会上表示，中国人民银行将把握好经济增速和经济增长质量、内部和外部、投资和消费的动态平衡，继续坚持实施支持性的货币政策，加强与市场沟通，不断提升金融服务质效。稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通，促进贸易和投融资便利化，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，促进经济持续回升向好、金融高质量发展。

在金融业对外开放中，资本市场对外开放是其重要的一方面。证监会副主席李明在11月7日举办的2024年上交所国际投资者大会上表示，证监会持续推进市场、机构、产品全方位制度型开放，在投资端完善沪深港通机制，扩大交易标的范围，优化交易日历安排，持续放宽合格境外投资者准入条件、扩大投资范围，提高外资参与A股投资的便利性，外资通过QFII和沪深股通持续流入A股市场；在机构开端，不断提升外资机构来华展业便利度；在产品端，推动A股纳入明晟（MSCI）、富时罗素、标普道琼斯等国际指数，纳入比例不断提升。

“将坚定不移推进市场、机构、产品全方位制度型开放，便利跨境投融资，扩大沪深港通投资标的范围，优化内地与香港基金互认安排，支持推出更多跨境ETF产品，拓展存托凭证互联互通，拓宽境外上市渠道，扩大期货市场开放，进一步增强政策的稳定性、透明度和可预期性，鼓励和支持更多外资机构来华投资展业，打造‘投资中国’品牌。”李明说。

就交易所而言，如何推进金融市场、产品双向开放？上交所理事长邱勇2024年上交所国际投资者大会上表示，持续优化与香港市场互联互通机制，优化沪港通交易信息披露制度，进一步提高信息披露与市场发展的适配性；扩大沪港通ETF范围，优化沪港通ETF纳入标准，进一步提升沪港通ETF产品的多样性和流动性；积极推动跨境指数化投资，推出境内首批投资沙特市场的跨境ETF产品。目前，沪市挂牌的跨境ETF数量共75只、总规模超2500亿元，跟踪标的基本实现了对全球主要市场宽基指数的全覆盖。

另外，中国人民银行研究局研究员纪敏表示，坚持市场化、法治化和国际化，持续推动金融的高水平对外开放。他认为，稳定扎实推进人民币的国际化，坚持以市场驱动和自主选择为基础，逐步完善人民币相关的跨境政策，健全人民币的跨境支付系统，优化人民币清算行的全球布局，多途径、多领域、多层次地推动人民币的国际化；打造更加友好、包容的营商环境，统筹推进跨境人民币和外汇管理的改革，提高外汇管理的便利化。

也有业内人士表示，开放是中国式现代化的鲜明标识，外资是中国资本市场的重要的参与者、建设者，要坚定不移推动金融市场、机构、产品全方位的制度型开放，强化国内外市场的互联互通，拓宽境外上市渠道，鼓励和支持更多外资机构来华投资展业，进一步增强政策的稳定性、透明度和可预期性，努力让各类资金愿意来、留得住、发展得好。

(责编：孙红丽、高雷)

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