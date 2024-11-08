人民网记者 许维娜

国家新型互联网交换中心、创新试点专用数据机房、国际数据传输专用通道……作为我国开放前沿之地，上海某一新片区正全力加快打造数据产业创业发展的首选地，一系列数据基础设施纷纷在此落地生根。

不只是上海。记者注意到，国家数据基础设施布局建设呈现出全面铺开、“多点开花”、整体推进的良好局面，这背后离不开政策的加力加码。

近期，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》（以下简称《意见》），明确提出“加强数据基础设施建设，推动数据利用方式向共享汇聚和应用服务能力并重的方向转变”。

北京交通大学信息管理理论与技术国际研究中心（ICIR）特聘教授张向宏在接受记者采访时表示，近年来，我国在数据基础设施建设方面取得显著成效，特别是网络基础设施和算力基础设施建设均处于世界领先水平。

他以网络基础设施及算力基础设施建设情况为例阐释。在网络基础设施建设方面，工业和信息化部公布的最新数据显示，截至9月底，我国累计建成5G基站408.9万个，5G用户普及率达69.6%，千兆宽带用户达1.96亿户，5G行业应用已融入76个国民经济大类，深入融合工业、医疗等重点领域核心环节，“5G+工业互联网”项目超过1.5万个。

在算力基础设施方面，据中国信通院统计，我国在用机架规模三年复合增长率约为30％，截至2023年，算力中心机架规模稳步增长，全国在用算力中心机架总规模超过810万标准机架，算力总规模达230EFlops，位居全球第二，算力基础设施建设取得显著成效。

我国网络基础设施和算力基础设施的一系列建设成果，为网络传得稳、算力算得快奠定坚实基础，也为数据“流得动”“用得好”提供有力保障，并进一步支撑千行百业数字化转型、推动高质量发展。

记者梳理发现，在浙江，网络基础设施建设为电商企业和数字经济产业园区撑起一片天，推动数字经济蓬勃发展；在海南，国际数据传输专用通道为跨境电商和国际金融产业创造良好条件；在北京，算力基础设施建设引领高科技企业和科研机构汇聚，推动算力技术创新应用；在福建，公共数据授权运营平台促进数据资源高效利用和价值挖掘；在贵州，数据交易平台吸引众多企业参与交易，推动数据要素市场繁荣发展；在山东、重庆、天津等地，融合基础设施和政务数据一体化平台积极探索，为当地经济转型升级和社会创新发展提供有力支撑。

《意见》还提到“推动设施互联、能力互通，推动构建协同高效的国家公共数据服务能力体系”。

在国家数据要素化的进程中，张向宏表示，数据基础设施建设、数据产业、数据资源开发利用与数据要素制度体系、公共数据授权运营、数据流通与跨境流动、数字中国建设、数据安全体系等共同构成了国家数据要素化“六横两纵”总体框架。

张向宏举例称，例如在国家政务数据开发利用中，政务大数据平台作为政务领域数据基础设施由数据基础设施企业建设，政务数据从采集到运营等全过程开发利用，由数据技术企业等数据产业主体在可信安全的政务大数据平台上实施，三者相互促进、协同发展。

“然而，当前数据基础设施建设仍处于初步探索阶段，标准不统一、核心技术未突破、应用规模小成为制约其发展的主要因素。”对此，张向宏建议，应从标准、技术、应用三方面采取措施：

一方面，全国数据标准化技术委员会即将成立，制定和实施数据基础设施建设标准已被列入《国家数据标准体系建设指南》；

另一方面，国家数据局将发布《数据基础设施建设指引》，把隐私计算等数据可信流通技术作为重点鼓励发展方向，力争在三年左右实现资源消耗、传输效率等方面的实质性突破；

此外，国家数据局已选择 18 个城市开展数据流通利用基础设施建设试点，试点经验总结提炼后将在全国范围内推广，通过普及应用降低成本，实现数据可信流通技术的基础设施化。（实习生孙晨子对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、高雷)

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