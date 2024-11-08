人民网记者 乔雪峰

10月31日，一列满载成都、眉山等地生产制造的家具、机械设备等产品的铁海联运班列，从成都国际铁路港缓缓驶出，向着深圳盐田港进发。该趟班列到达盐田港后，将转驳至集装箱班轮发往中国香港、丹麦奥胡斯、美国洛杉矶等地。

此次铁海联运班列的始发标志着成都—盐田港铁海联运通道正式打通，有力推动四川省多式联运运输结构优化，有效降低物流成本。

今年以来，我国经济运行总体平稳，延续稳中有进的发展态势。数据显示，前三季度，国内生产总值94.97万亿元，同比增长4.8%；全国社会物流总额258.2万亿元，同比增长5.6%；物流业总收入10.0万亿元，同比增长3.7%。

“随着一揽子增量政策效果初显，物流运行稳中趋升。”中国物流与采购联合会副会长贺登才表示，当前物流运行的核心指标稳定增长，社会物流成本水平稳中有降，新质生产力加快培育，回升向好的积极因素累积增多，完成全年经济指标的可能性大幅增强。

近日，中国物流与采购联合会发布了2024年10月份中国物流业景气指数，数值为52.6%，较9月回升0.2个百分点。对此，中国物流与采购联合会总经济师何辉认为，随着政策“组合拳”持续发力，稳资金、稳预期、稳需求等各项措施逐步落实，10月份，物流业绝大部分分项指数环比回升，业务总量指数、新订单指数、库存周转次数指数、资金周转率指数、设备利用率指数、固定资产投资完成额指数和业务活动预期指数保持在景气区间，后期，物流将继续保持平稳运行态势。

在杭州萧山国际机场，经过装卸、安检、组板等一系列步骤，一架架满载的货机起飞，穿行在云层之上，一片繁忙景象。

10月中下旬起，今年的“双十一”已然吹响号角——政府补贴叠加第一波预售、抢先购等丰富活动，多个电商平台提前进入大规模促销阶段。据杭州萧山国际机场航空物流有限公司负责人透露，10月国内货站出港货量连创新高，10月23日，出港货物量483吨，创下机场单日货量历史新高；21日至27日的一周内，出港货量达到3120吨，同比增长27%，刷新机场单周货量历史最高纪录。

数据显示，10月份物流业业务总量指数为52.6%，环比回升0.2个百分点，工业产品、居民消费、大宗物资等物流需求均有所回升。中国物流信息中心副总经济师胡焓表示，在节假日因素和各地促消费政策推动下，居民消费物流需求平稳，线下商贸批发市场流通加快、商超零售业务恢复性增长，线上社交平台和电商平台齐头并进，电商网购活动旺盛。铁路统筹考虑线路能力和装备资源，积极应对大宗商品物流需求增长，保障电煤等重点物资运输。

据数字货运平台福佑卡车发布数据显示，今年双11期间，平台货量相较去年同期延续增长态势。从细分品类上看，家电是今年增幅最大的货物品类，政府以旧换新补贴叠加“双11”优惠，家电消费市场热度水涨船高，平台家电类运单同比增长186.5%。

此外，临近年末是电子产品更换的高峰期，3C数码市场表现亮眼，平台数码类运单同比增长97.6%。服饰和日化用品是每年“双11”大促的热门品类，平台服饰类运单和日化类运单分别同比增长48.1%、34.5%。

胡焓分析称，10月份，物流业需求回稳带动大部分行业向好，铁路物流量质齐升，铁路运输业务总量指数为55.5%，10月最后一周国家铁路货运装车连续多日超19万车，10月24日超过 19.23万车，创历史新高。邮政快递业务总量指数和装卸搬运业务总量指数环比回升0.3和1.1个百分点。航空物流高位趋稳，航空运输业务总量指数为56.6%，环比下降1.2个百分点，继续处在扩张区间。

数据显示，10月份，物流业固定资产投资完成额指数环比回升0.2个百分点，其中铁路运输、航空运输、管道运输和邮政快递固定投资完成额指数在50%以上扩张区间，铁路运输和邮政快递固定投资完成额指数环比回升1个百分点以上。

胡焓分析称，10月份，从业人员指数环比回升0.3个百分点，其中铁路运输、航空运输、装卸搬运和邮政快递从业人员指数环比回升，反映出当前企业岗位总体充裕。企业业务活动预期指数为57.7%，连续3个月回升，企业对全年保持乐观预期。

(责编：孙红丽、高雷)

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