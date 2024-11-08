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“真金白银”加速落地 财政政策更加给力

2024年11月08日09:03 | 来源：新华社
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新华社北京11月7日电（记者申铖 胡旭 潘晔）今年以来，财政部门组合使用超长期特别国债、地方政府专项债、税费优惠等多种政策工具，并积极推出一揽子有针对性的增量政策举措，加大财政政策力度，加强重点领域保障。

财政“真金白银”落地情况如何？国家“钱袋子”发力效果怎样？记者近期深入多地采访。

“债”上发力，积极扩大有效需求

“政府最高补贴20%”——一走进贵州省贵阳市红星美凯龙北京西路商场，关于家具家电以旧换新的标识映入眼帘。

“自9月7日贵州加力支持消费品以旧换新活动启动以来，我们商场的客流量同比增长70%，商场销售额同比增长102%。”商场总经理桑纪永说。

推动大规模设备更新和消费品以旧换新，财政“真金白银”保障必不可少。为此，我国明确安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持“两新”工作。

在政策拉动下，贵州部分重点消费品销量实现大幅增长。数据显示，截至10月30日，贵州省已使用超长期特别国债资金6.64亿元，鼓励消费者换新消费56.36亿元。

专项债是今年财政政策“工具箱”的重要一项，在带动扩大有效投资、稳定宏观经济大盘等方面具有重要作用。

走进湖北省襄阳市南漳县第三幼儿园，教学楼崭新精致、充满童趣，操场色彩鲜艳、设施齐全。这所幼儿园获得了1100万元专项债资金支持，于今年9月顺利开园，目前有300多名幼儿就读。

“今年以来，南漳共发行专项债券10.94亿元，涉及市政建设和产业园基础设施建设、社会事业、交通基础设施等领域。”南漳县财政局局长郭集东说。

财政部数据显示，截至10月20日，各地累计发行专项债券3.63万亿元、支持项目超过3万个，在扩投资的同时，也发挥着补短板、促创新、惠民生等作用。

“税”上优惠，着力为企业减负担、促创新

在江苏南京巨鲨显示科技有限公司打造的示范智能制造车间里，高端六轴机器人和AGV联合作业实现无人化生产等场景随处可见。据了解，南京巨鲨今年已享受研发费用税前加计扣除等税款减免超1400万元。

“得益于各项税费优惠政策，我们已成功打造多个智慧医疗产品，申请国内外专有技术1000余项，其中4项专利填补了全球专业领域的空白。”南京巨鲨显示科技有限公司董事长王卫表示。

减税降费，利当下而惠长远，是近年来积极财政政策的一大着力点。在保持政策连续性和稳定性的基础上，今年着力增强政策的精准性和针对性，重点聚焦支持科技创新和制造业发展。

落实好结构性减税降费政策，持续实施研发费用税前加计扣除、先进制造业企业增值税加计抵减、科技成果转化税收减免等政策，完善对制造业企业技术改造的税收优惠政策……今年以来，税费优惠政策持续优化、推进。

财政部数据显示，今年前8个月，支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税超1.8万亿元。专家表示，今年我国税费优惠政策进一步优化，加强对企业科技创新支持，能帮助企业轻装上阵、强化研发能力。

增量推进，一揽子政策加速推出

存量财政政策持续推进的同时，更多增量政策也“在路上”。

就在10月底，一项惠及学生们的政策提升了“含金量”。

本专科生、研究生国家奖学金奖励名额翻倍，提高高中阶段国家助学金资助标准……根据财政部、教育部、人力资源社会保障部近日发布的通知，我国将调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策，统筹考虑提标和扩面，让更多学生享受资助政策调整红利。

“国家奖助学金名额增加、标准提高，可以有效增加对学生的奖励资助力度。”成都外国语学院学生工作负责人舒文说，学校近期正在组织开展各类奖助学金的评审，新政策将在学校更好培育专业人才、缓解家庭困难学生经济压力等方面发挥重要作用。

“财政部在加快落实已确定政策的基础上，围绕稳增长、扩内需、化风险，将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。”财政部部长蓝佛安在10月12日举行的国新办发布会上说。

这一揽子增量政策包括支持国有大型商业银行补充核心一级资本、支持推动房地产市场止跌回稳、加大对重点群体的支持保障力度等多个方面。

一项项财政政策因时酝酿、因势推出，一笔笔财政资金加速“落袋”、落地落实。可以期待，财政政策“工具箱”将更加精准地在国计民生关键处有效发力。

(责编：王震、陈键)
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