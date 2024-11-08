人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

立冬已至，今年冰雪经济将有哪些新空间

2024年11月08日09:04 | 来源：新华社
小字号

11月7日迎来立冬节气，新一年冰雪季已至。

近年来，我国冰雪经济持续升温，不仅迎来“尔滨热”“新疆火”，南方多地还竞相打造室内冰雪场馆，“冰雪+”消费业态更加丰富，市场潜力进一步迸发。冰雪经济还有哪些发展新空间？

多地冰雪资源“热力全开”

11月初，阳光明媚，位于新疆富蕴县的可可托海国际滑雪度假区已率先开板，拉开今冬冰雪旅游大幕。这是亚洲“开板”最早、雪期最长的滑雪场之一，来自国内外的雪友脚踏雪板、在雪道上飞驰而下，享受速度与激情。

“雪友的滑雪热情高涨，‘开板’即高峰。”该度假区常务副总经理冯凯说，目前每天雪友人数在2500至3000人之间。携程集团大数据显示，目前新疆旅游订单量同比上涨13.58%。

一段时间以来，黑龙江、新疆等“老牌”冰雪旅游目的地人气暴涨。哈尔滨市文化广电和旅游局局长王洪新说，今冬“尔滨”持续“宠客”，将“上新”雪地摩托、冰雪穿越等雪上体验项目，冰雪大世界将扩大至100万平方米，亚布力滑雪旅游度假区、帽儿山高山滑雪场等雪道及配套设施也迎来升级改造。

随着“北冰南拓”步伐加快，南方地区冰雪消费也日渐增长。以上海为例，耀雪冰雪世界9月初开业，大批“潮流青年”和亲子游客成为主要客群，这里也逐渐成为赛事、训练的举办场地。

“室内雪场、冰场、滑雪模拟机等设施，让雪友一年四季都能上冰雪。等进入雪季，专业的滑雪俱乐部服务、增开的直飞航班等，可以更好满足游客需求。”上海春秋国际旅行社（集团）有限公司副总经理周卫红说，当前冰雪消费正呈现“四季热”“全国热”的新趋势，不少游客“为冰雪赴一座城”。

记者实地走访了解到，科技元素正与冰雪文旅场景创新融合，加速形成竞争新优势。

哈尔滨极地公园总经理戴瑞介绍，公司创新运用元宇宙、VR等数字化技术，打造出“雪龙号”VR极地探险、“长城站”“中山站”智慧触摸屏等特色产品，受到各地研学团的喜爱，为冰雪游孕育新潜力。

抢抓冰雪旅游“出圈”机遇，围绕冰雪经济、旅游康养、文化娱乐等领域，多地“冰雪+”投资呈现扩大趋势。

上海市静安区滑雪协会教务长罗浩分析说，近十年间，在冬奥会等冬季体育赛事的带动下，我国冰雪运动爱好者明显增加，有助于优化冰雪产业的资源配置，引导冰雪经济形成更高效产业链。

近期发布的《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》显示，我国冰雪产业规模从最初的2700亿元迅速扩张到2023年的8900亿元，预计2025年将突破万亿元。

“成长的烦恼”需要破解

由于冰雪经济季节性强，热门景区门票、住宿、餐饮等短缺问题较为突出。

据东北地区一旅游城市统计，当地可供游客床位十余万张，春节、元旦等假期日均接待游客往往是这一数字的几倍，而春夏秋三季则有较长空窗期。

“不少地区发展冰雪产业的一个重要短板是交通。”一名受访专家说，例如，拥有丰富冰雪旅游资源的阿勒泰位于西北部，距离主要客源市场较远，“旅长游短”问题成为制约当地冰雪产业发展的主要因素之一。

记者还了解到，迎着“冰雪热”红利，大量滑雪教练、导游等迅速涌入市场，虽填补了短期需求，但长期来看，包括产品开发、经营管理、旅游服务等在内的各类高水平冰雪人才规模仍然不大，后备力量较为薄弱。

“有的地方新建了滑雪场，但滑雪教学课程体系不够规范。”西部地区一名受访游客说，部分“野生教练”在缺乏相关资质证书、健康证的情况下，直接在雪场招揽学员，一旦出现问题很难追责。

“一些地区新开发了冬季景区，但配套设施建设仍然较慢，难以满足游客需求。”中国旅游研究院战略所副研究员韩元军说，这类项目前期基础设施投入资金量大，运营压力不小，如客流不够稳定，将影响其可持续发展。

尤为值得关注的是，有业内人士表示，部分冰雪旅游投资项目由于前期决策失之偏颇、缺乏运营经验等，存在形式化、雷同化、低质化等情况，导致游客“不买账”而最终“烂尾”，不仅浪费了钱财，也制约了冰雪经济释放潜力。

怎样让“冷资源”变成可持续“热经济”

“‘冷冰雪’透着热乎劲儿，消费市场暖流升腾，涌动着人们对美好生活的热爱和向往。”中国旅游研究院院长戴斌说，要借好“冬”风，文旅、市场等相关方面应积极整合冰雪资源，开发差异化、特色化冰雪产品，创造更多新的旅游空间和消费场景，实现冰雪经济的创新发展。

哈尔滨工业大学经济与管理学院教授于渤建议，一方面要引导各地因地制宜、科学规划，支持冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游等全产业链发展；另一方面，要进一步加大相关领域投资，特别是在重点城市、热门旅游目的地等，促进冰雪产业提档升级。

记者了解到，面临第九届亚冬会与冬季冰雪季双重叠加期，哈尔滨市多部门联动提前谋划，全面摸底并分类统计当地住宿资源，积极开发高校等住宿接待资源，鼓励支持旅游民宿发展，进一步扩大游客承载量。

“冰雪人才是推动冰雪经济发展的重要力量。”哈尔滨马迭尔文旅投资集团董事长孔庆滨建议，可联合高校、培训机构等加大冰雪人才培养，并探索建立常态化异地流动机制，促进其在不同地区旅游淡旺季实现“候鸟式”流动，更好满足市场需求。

为推动冰雪经济高质量发展，业内人士呼吁，可充分利用亚冬会有利契机，通过冰上趣味运动会、雪地足球等喜闻乐见的冰雪体育赛事活动，让更多人参与冰雪运动，推动冰雪经济成为新的增长点，进一步释放冰天雪地的“金山银山”效应。

韩元军建议，冬季冰雪旅游季，各地政府及相关部门应务实开展涉旅监管工作，引导行业加强自律，为游客营造良好的旅游市场环境；深入开展旅游市场联合检查，完善安全应急处置方案预案，保障消费者安全和权益。

（记者杨思琪 张瑜 陈爱平）

新华社北京11月7日电

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
持续加强投资便利化 推动金融业高水平对外开放
　　25家外资控股或全资证券基金期货公司相继获批，5家外资银行在华子行获得基金托管资格，人民币成为SDR第四大篮子货币，完善金融数据跨境流动管理……近年来，中国金融高水平对外开放取得积极进展，金融服务业市场准入大幅放宽，人民币的国际地位和全球影响力不断提升，并逐步形成涵盖股票、债券、衍生品及外汇市场的多渠道多层次开放格局，为全球投资者提供更多便利。 如何持续深化金融领域制度型开放？中国人民银行党委书记、行长潘功胜在日前中国人民银行召开的外资金融机构座谈会上表示，中国人民银行将把握好经济增速和经济增长质量、内部和外部、投资和消费的动态平衡，继续坚持实施支持性的货币政策，加强与市场沟通，不断提升金融服务质效。…
激发数据活力 国家数据基础设施建设提速
　　国家新型互联网交换中心、创新试点专用数据机房、国际数据传输专用通道……作为我国开放前沿之地，上海某一新片区正全力加快打造数据产业创业发展的首选地，一系列数据基础设施纷纷在此落地生根。 不只是上海。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部