11月7日迎来立冬节气，新一年冰雪季已至。

近年来，我国冰雪经济持续升温，不仅迎来“尔滨热”“新疆火”，南方多地还竞相打造室内冰雪场馆，“冰雪+”消费业态更加丰富，市场潜力进一步迸发。冰雪经济还有哪些发展新空间？

多地冰雪资源“热力全开”

11月初，阳光明媚，位于新疆富蕴县的可可托海国际滑雪度假区已率先开板，拉开今冬冰雪旅游大幕。这是亚洲“开板”最早、雪期最长的滑雪场之一，来自国内外的雪友脚踏雪板、在雪道上飞驰而下，享受速度与激情。

“雪友的滑雪热情高涨，‘开板’即高峰。”该度假区常务副总经理冯凯说，目前每天雪友人数在2500至3000人之间。携程集团大数据显示，目前新疆旅游订单量同比上涨13.58%。

一段时间以来，黑龙江、新疆等“老牌”冰雪旅游目的地人气暴涨。哈尔滨市文化广电和旅游局局长王洪新说，今冬“尔滨”持续“宠客”，将“上新”雪地摩托、冰雪穿越等雪上体验项目，冰雪大世界将扩大至100万平方米，亚布力滑雪旅游度假区、帽儿山高山滑雪场等雪道及配套设施也迎来升级改造。

随着“北冰南拓”步伐加快，南方地区冰雪消费也日渐增长。以上海为例，耀雪冰雪世界9月初开业，大批“潮流青年”和亲子游客成为主要客群，这里也逐渐成为赛事、训练的举办场地。

“室内雪场、冰场、滑雪模拟机等设施，让雪友一年四季都能上冰雪。等进入雪季，专业的滑雪俱乐部服务、增开的直飞航班等，可以更好满足游客需求。”上海春秋国际旅行社（集团）有限公司副总经理周卫红说，当前冰雪消费正呈现“四季热”“全国热”的新趋势，不少游客“为冰雪赴一座城”。

记者实地走访了解到，科技元素正与冰雪文旅场景创新融合，加速形成竞争新优势。

哈尔滨极地公园总经理戴瑞介绍，公司创新运用元宇宙、VR等数字化技术，打造出“雪龙号”VR极地探险、“长城站”“中山站”智慧触摸屏等特色产品，受到各地研学团的喜爱，为冰雪游孕育新潜力。

抢抓冰雪旅游“出圈”机遇，围绕冰雪经济、旅游康养、文化娱乐等领域，多地“冰雪+”投资呈现扩大趋势。

上海市静安区滑雪协会教务长罗浩分析说，近十年间，在冬奥会等冬季体育赛事的带动下，我国冰雪运动爱好者明显增加，有助于优化冰雪产业的资源配置，引导冰雪经济形成更高效产业链。

近期发布的《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》显示，我国冰雪产业规模从最初的2700亿元迅速扩张到2023年的8900亿元，预计2025年将突破万亿元。

“成长的烦恼”需要破解

由于冰雪经济季节性强，热门景区门票、住宿、餐饮等短缺问题较为突出。

据东北地区一旅游城市统计，当地可供游客床位十余万张，春节、元旦等假期日均接待游客往往是这一数字的几倍，而春夏秋三季则有较长空窗期。

“不少地区发展冰雪产业的一个重要短板是交通。”一名受访专家说，例如，拥有丰富冰雪旅游资源的阿勒泰位于西北部，距离主要客源市场较远，“旅长游短”问题成为制约当地冰雪产业发展的主要因素之一。

记者还了解到，迎着“冰雪热”红利，大量滑雪教练、导游等迅速涌入市场，虽填补了短期需求，但长期来看，包括产品开发、经营管理、旅游服务等在内的各类高水平冰雪人才规模仍然不大，后备力量较为薄弱。

“有的地方新建了滑雪场，但滑雪教学课程体系不够规范。”西部地区一名受访游客说，部分“野生教练”在缺乏相关资质证书、健康证的情况下，直接在雪场招揽学员，一旦出现问题很难追责。

“一些地区新开发了冬季景区，但配套设施建设仍然较慢，难以满足游客需求。”中国旅游研究院战略所副研究员韩元军说，这类项目前期基础设施投入资金量大，运营压力不小，如客流不够稳定，将影响其可持续发展。

尤为值得关注的是，有业内人士表示，部分冰雪旅游投资项目由于前期决策失之偏颇、缺乏运营经验等，存在形式化、雷同化、低质化等情况，导致游客“不买账”而最终“烂尾”，不仅浪费了钱财，也制约了冰雪经济释放潜力。

怎样让“冷资源”变成可持续“热经济”

“‘冷冰雪’透着热乎劲儿，消费市场暖流升腾，涌动着人们对美好生活的热爱和向往。”中国旅游研究院院长戴斌说，要借好“冬”风，文旅、市场等相关方面应积极整合冰雪资源，开发差异化、特色化冰雪产品，创造更多新的旅游空间和消费场景，实现冰雪经济的创新发展。

哈尔滨工业大学经济与管理学院教授于渤建议，一方面要引导各地因地制宜、科学规划，支持冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游等全产业链发展；另一方面，要进一步加大相关领域投资，特别是在重点城市、热门旅游目的地等，促进冰雪产业提档升级。

记者了解到，面临第九届亚冬会与冬季冰雪季双重叠加期，哈尔滨市多部门联动提前谋划，全面摸底并分类统计当地住宿资源，积极开发高校等住宿接待资源，鼓励支持旅游民宿发展，进一步扩大游客承载量。

“冰雪人才是推动冰雪经济发展的重要力量。”哈尔滨马迭尔文旅投资集团董事长孔庆滨建议，可联合高校、培训机构等加大冰雪人才培养，并探索建立常态化异地流动机制，促进其在不同地区旅游淡旺季实现“候鸟式”流动，更好满足市场需求。

为推动冰雪经济高质量发展，业内人士呼吁，可充分利用亚冬会有利契机，通过冰上趣味运动会、雪地足球等喜闻乐见的冰雪体育赛事活动，让更多人参与冰雪运动，推动冰雪经济成为新的增长点，进一步释放冰天雪地的“金山银山”效应。

韩元军建议，冬季冰雪旅游季，各地政府及相关部门应务实开展涉旅监管工作，引导行业加强自律，为游客营造良好的旅游市场环境；深入开展旅游市场联合检查，完善安全应急处置方案预案，保障消费者安全和权益。

（记者杨思琪 张瑜 陈爱平）

新华社北京11月7日电

(责编：王震、陈键)

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