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大盘稳、支撑足，外贸全年目标可望实现

2024年11月08日09:05 | 来源：新华社
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新华社北京11月7日电（记者邹多为 胡旭）面对更加错综复杂的内外部环境，海关总署11月7日发布的数据显示，今年前10个月，我国货物贸易进出口总值36.02万亿元，同比增长5.2%，增速较前三季度小幅回调0.1个百分点。

从一季度4.8%的起势，到二季度增速进一步提升至7.3%，再到三季度受短期偶发因素影响，当季进出口增速降至3.9%，海关总署统计分析司司长吕大良表示，总体来看，我国外贸平稳增长的态势没有改变，随着规模持续扩大、结构不断优化，全年外贸质升量稳目标可望实现。

细看这份“成绩单”，出口向好巩固了外贸稳增长的“底盘”。数据显示，前10个月，我国出口20.8万亿元，同比增长6.7%，增速比前三季度提高0.5个百分点。特别是10月份，单月出口增长11.2%至2.19万亿元，增速创2023年5月以来新高。

对于出口表现，有外国媒体评价称“超出预期”。毕马威联合中国贸促会商业行业委员会最新发布的报告显示，下半年中国企业外贸信心指数为10.3，处于信心扩张期，出口仍将保持韧性。

在众多出口产品中，机电类的表现依旧最为抢眼。据海关统计，前10个月，机电产品占我国出口比重近六成。其中，船舶、汽车、摩托车出口增速较快，分别增长74.9%、20%、24.6%；家用电器、通用机械设备出口则分别增长16.1%、14.5%，大幅高于同期出口整体增速。

国务院发展研究中心对外经济研究部副研究员陈红娜表示，出口在我国经济增长中作用突出，以新质生产力赋能传统产业转型升级，持续向高端化、智能化、绿色化发力，有利于进一步提升出口产品附加值和全球竞争力，从而掌握应对风险挑战的主动权。

从“朋友圈”看，作为我国传统贸易伙伴的欧美地区，已出现局部回暖趋势。前10个月，我国对美国进出口同比增长4.4%，增速相比前三季度提升0.2个百分点。

为了分散贸易风险，当前不少外贸企业向非洲、拉丁美洲等新兴市场“进军”。智利车厘子、洪都拉斯白虾、尼加拉瓜蜂蜜……在关税、物流等多重利好因素拉动下，中拉“跨半球”交往深入推进。

数据显示，前10个月，我国有17.8万家企业与拉美地区开展贸易，同比增加6.9%，推动对拉美进出口增长9.1%，高出我国整体增速3.9个百分点。

同时，当日发布的数据还显示，10月，我国外贸进口1.51万亿元，同比下降3.7%，较上月继续回落3.2个百分点。对此，陈红娜表示，月度进口增速连续波动，一方面受到进口价格、汇率波动等影响，另一方面也表明国内需求仍需进一步提振。

人头攒动的队列、热情推介的展商、不断落地的订单……正在举行的第七届进博会，吸引了全球约3500家企业参展，包括297家世界500强和行业龙头企业，还有来自多国近800个采购团体参展与会，数量创历届新高。

从“头回客”到“回头客”，进博会“大舞台”生动彰显出中外企业合作的意愿和中国市场蕴含的机遇。

当前，我国外贸发展仍面临一些挑战，包括全球贸易保护加剧，主要市场增长动能弱、债务负担重，不确定、不稳定因素增多等，但同时也要看到，随着存量政策和增量政策接续发力，外贸发展后劲正在凝聚，内需潜力将进一步得到释放。

最新的月度数据已经展现变化：10月份，我国进出口同比增长4.6%，增速较9月份加快近4个百分点；外商投资企业出口增速由前三季度的1.3%提高到7.4%；中间品出口增长13.8%，其中电子消费类、基础金属类、纺织及家具类中间品出口分别增长18.9%、24.7%、14.9%……

陈红娜表示，今年还剩下不到两个月时间，政府与企业要共同努力，形成合力。“千方百计抓住年底外贸旺季的宝贵时间窗口，加快释放政策红利，继续提升制度型开放水平，引导企业多元化布局海外市场，深化区域合作领域与范围，注重培育以技术、品牌、质量、服务为核心的外贸竞争新优势，做好全年外贸的冲刺与收官。”

(责编：王震、陈键)
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