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快递业务量井喷，智能快递柜是否“失宠”

2024年11月08日09:06 | 来源：新华社
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新华社北京11月7日电（记者戴小河）“双11”即将启幕，快递业务量迎来井喷。

“海量”包裹也给快递小哥的派送带来压力，今年3月1日起施行的《快递市场管理办法》，要求经营快递业务的企业未经用户同意，不得代为确认收到快件，不得擅自将快件投递到智能快件箱、快递服务站等快递末端服务设施。

随着新规落地，快递小哥上门率提升，之前火遍城市街区的智能快递柜，是否正在逐渐“失宠”？

智能快递柜是为了解决快递末端投递问题而出现的。2010年，中国邮政铺设了国内第一个快递柜。2014年全国智能快递柜组数为1.5万组，2015年增长到6万组，2019年达到40多万组，5年平均复合增长率93%。

经过十余年的发展，目前智能快递柜行业已形成以电商平台、快递公司、第三方运营商为主的三方格局。

多家智能快递柜运营公司表示，近年来撤柜现象日渐增多，快递新规影响只是其次，主要有三个原因：

——前几年铺设规模激增，但入柜率出现下降，使用频率降低。反馈到企业层面，虽然规模扩大但利润下滑，不少企业出现亏损。如果要“活下去”，快递柜适当撤除、裁并是不可避免的。

——快递柜进驻小区、楼宇等场所，需要向物业支付水、电、场地费用，且快递柜老化损坏后还需要维修升级，经营成本在上涨。

——快递员和收件人使用意愿在下降，智能快递柜运营方向快递员每单收取0.2元至0.5元，挤压了快递员收入，同时向收件人收取超时保管费用。

多名快递小哥表示，每单快递的送件费用约为1元，新规实施后他们更乐意选择上门，或者投放至快递驿站。

10月底以来，部分电商平台开始举办购物节，带动快递高峰提前到来。国家邮政局预测，本轮快递业务旺季自今年10月底开始，预计持续到2025年春节前。

与智能快递柜相比，近年来出现的快递驿站，在解决末端投递问题上更为群众“喜闻乐见”。

以菜鸟驿站为例，目前日均处理包裹8000多万个，拥有超过17万个站点。

多名快递小哥透露，驿站对快递员的收费低，而且代收操作十分简单。快递员可以将同一区域内的快递提前归拢，直接投放至区域内的驿站。与智能快递柜相比，驿站不需要快递员一个个扫描包裹信息，也不需要排队等待，可以短时大批量投放。更为重要的是，驿站不向收件人收取超时保管费用，更受群众欢迎。

圆通发展研究中心副主任徐君君说，不会操作智能快递柜的老年人更青睐驿站。而且通过集中收集、集中配送的方式将快递配送到消费者手中，消费者不需要在网购过程中填写详细的家庭住址，只需要选择距离自己最近的驿站作为收货地址即可。驿站降低了消费者个人信息泄露的风险。

快递柜市场份额排名靠前的丰巢公司表示，截至5月31日，丰巢柜机数量为33.02万台，较2023年增长1.5万台，在快递新规落地后也保持增长。

丰巢公司市场运营部高级经理许航说，部分撤柜现象是基于大数据系统的分析，对柜机进行优化布局，可以提高使用率。截至5月31日，今年通过丰巢末端配送的包裹数量为27.6亿件，覆盖全国31个省份约20.9万个社区。

许航认为，出于用户多样性的需求，快递柜和驿站作为解决末端投递问题的两种模式，二者各有所长各有利弊，很难简单判断优劣。

国家邮政局监测数据显示，快递新规于今年3月1日开始施行，与前2个月相比，3至9月箱递率（使用智能快递柜投递的快件数量占全行业快件投递量的比例）数据无明显波动，总体表现平稳。

(责编：王震、陈键)
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