人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

十月全国企业销售收入环比提高1.3个百分点

2024年11月08日09:07 | 来源：新华社
小字号

新华社北京11月7日电（记者王雨萧）近期我国加力推出一揽子增量政策，叠加存量政策生效，有效提振市场信心，增强发展动力。国家税务总局7日发布的增值税发票数据显示，10月份，全国企业销售收入环比提高1.3个百分点。

具体来看，中西部地区增长较快，部分重点省份支撑明显。10月份，中、西部地区销售收入同比分别增长1.4%和1.7%，较9月分别提高3.2个和1.1个百分点。分省份看，浙江、广东、四川、河南等省份增速相对较快，销售收入同比分别增长4.3%、2.8%、2.9%和2.5%。

高技术及装备制造继续向好。10月份，制造业销售收入同比增长1.3%，较9月提高2.2个百分点。其中，高技术制造业、装备制造业销售收入同比分别增长8.9%和5.1%，拉动作用明显。

现代服务业持续较快增长，高技术服务加快成长。10月份，科研技术服务业、信息技术服务业、交通运输物流业等现代服务业销售收入同比分别增长14.5%、9.2%和7.3%，均显著高于全国企业销售总体增速。高技术服务业销售收入同比增长10.9%，在高基数下保持两位数较快增长。

部分一线城市二手房交易回暖，资本市场信心提升。10月份，北京、上海等一线城市二手房市场活跃，二手房销售收入同比分别增长11%和12.8%。此外，股市成交金额放大，带动资本市场服务销售收入同比增长11.1%，较9月提高14.4个百分点，反映投资者信心逐步恢复。

设备投资继续回升，消费品以旧换新持续加力。10月份，全国企业采购机械设备金额同比增长5.2%，较9月提高0.2个百分点。此外，零售业销售收入同比增长8%，较9月提高5.4个百分点。其中，电视机等家用视听设备零售、冰箱等日用家电零售同比分别增长43.2%和63.5%；与家装相关的家具零售、卫生洁具零售同比分别增长16.9%和23%，均显著快于9月份增速。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
持续加强投资便利化 推动金融业高水平对外开放
　　25家外资控股或全资证券基金期货公司相继获批，5家外资银行在华子行获得基金托管资格，人民币成为SDR第四大篮子货币，完善金融数据跨境流动管理……近年来，中国金融高水平对外开放取得积极进展，金融服务业市场准入大幅放宽，人民币的国际地位和全球影响力不断提升，并逐步形成涵盖股票、债券、衍生品及外汇市场的多渠道多层次开放格局，为全球投资者提供更多便利。 如何持续深化金融领域制度型开放？中国人民银行党委书记、行长潘功胜在日前中国人民银行召开的外资金融机构座谈会上表示，中国人民银行将把握好经济增速和经济增长质量、内部和外部、投资和消费的动态平衡，继续坚持实施支持性的货币政策，加强与市场沟通，不断提升金融服务质效。…
激发数据活力 国家数据基础设施建设提速
　　国家新型互联网交换中心、创新试点专用数据机房、国际数据传输专用通道……作为我国开放前沿之地，上海某一新片区正全力加快打造数据产业创业发展的首选地，一系列数据基础设施纷纷在此落地生根。 不只是上海。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部