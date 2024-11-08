新华社上海11月7日电(记者何欣荣 宋佳 高少华)“想象一下，以后大家下班要去比较远的地方，除了下楼开车，还有一个选择是上楼到楼顶起降点，乘电动飞行器出行，是不是很棒？”第七届进博会首设“未来低空出行”专区，一些低空经济代表企业带着真机参展，吸引众多观众驻足观赏“空中的士”“飞行汽车”的真实模样。

今年，低空经济首次写入政府工作报告。多地正积极抢抓低空经济产业机遇，争做“天空之城”。这股热潮，也延伸到了第七届进博会上。

在进博会的汽车展区，御风未来、时的科技、沃兰特等低空经济代表企业带来了正在研发的eVTOL（电动垂直起降飞行器）样机。这些新技术、新产品，打开了人们对低空经济的想象空间，十分吸引眼球。

在御风未来的展台上，一台黑白涂装、起飞重量达到2吨级的大型电动飞行器M1真机，吸引观众纷纷进入机舱一探究竟。这台电动航空器机身长度10米、翼展达到15米，是本届进博会体型最大的展品之一。

御风未来创始人谢陵介绍，M1电动飞行器使用纯电能源，起降无需跑道；单次充电可飞行250公里，巡航速度达每小时200公里。从进博会所在的上海国家会展中心飞行到上海临港或者苏州市中心，只需约15分钟，而如果开车至少1小时。

“更重要的是，eVTOL使用电力驱动和分布式动力系统，使得其机械结构非常简单，从而拥有更低的制造和维护成本。批量生产后，综合运营成本有望降至直升机的15%左右。基于这样的成本定价，未来大家出行‘打飞的’不是梦想。”谢陵说。

“上海虹桥—临港滴水湖”“迪拜—阿布扎比” ……时的科技的展台上，除了展示电动飞行器真机，还模拟设置了一个航站楼。时的科技研制的“空中的士”E20最高航速可达到每小时320公里，共有5个座位。

“为什么低空经济能爆发？很大程度上得益于中国成熟的新能源汽车产业链。电动飞行器所使用的电池、电机和复合材料，和电动汽车是高度重合的，这就大大降低了研发成本。未来批量生产后，E20的单架售价预计不到1000万元，能够很好地满足城际出行、低空旅游等需求。”时的科技品牌负责人徐安说。

另一家参展商沃兰特在本届进博会上带来了自主研制的电动飞行器样机VE25-100。宽敞的机舱除了载客，还可以放下两米长的担架或装载航空级集装箱，实现对城市出行、应急救援、航空货运等多种场景的全覆盖。

电动飞行器要真正“起飞”，还需要过关键的适航审定关。沃兰特高级副总裁黄小飞介绍，2023年9月VE25-100进入中国民用航空华东地区管理局的型号合格审定程序，今年10月首次审查会顺利召开，标志着适航审定工作进入实质性阶段。来自多家低空经济企业的反馈称，电动飞行器的适航取证预计2026年完成，之后便可开展真正的商业化运营。

基于政策的大力支持和良好的发展前景，首次集体亮相进博会的低空经济企业，收获了热烈的市场反馈：沃兰特6日表示，本届进博会上收获意向订单超165架，订单金额逾35亿元；御风未来宣布与浦银金租达成战略合作，后者意向采购100架M1电动飞行器，意向订单规模超10亿元。

除了国内市场，“一带一路”共建国家和地区的潜在需求也非常可观。6日，时的科技和阿联酋企业签署战略合作协议，双方将共同探索和开拓电动飞行器在当地低空旅游、空中出行等领域的商业应用。“电动飞行器对起降设施的要求没那么高，未来我们还计划开拓东南亚的‘跳岛游’市场。”徐安表示。

“进博会对低空经济企业而言，是一个非常大的国际舞台，能够接触到最广泛的国内外客户。”谢陵说，“下一步，我们要精心打磨产品，向市场交付安全可靠的电动飞行器，助力低空经济飞得更远、更稳。”

(责编：王震、陈键)

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