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让产业链供应链“齿轮”咬合更紧、运转更畅

2024年11月08日09:08 | 来源：新华社
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新华社上海11月7日电（记者任军 有之炘）全球的产业链供应链体系早已是“你中有我，我中有你”。如何让链条上中下游的“齿轮”更紧密咬合、更顺畅运转？在第七届进博会期间举行的虹桥国际经济论坛“深化产业链供应链合作 促进企业高质量发展”分论坛上，中外嘉宾进行了深入讨论。

在天津总装的空客飞机，包括机翼在内的很多组件来自中国供应商；中国建材的风电叶片、玻璃纤维等海外生产项目，部分采用了西门子公司的相关控制系统……本场分论坛上，多位中外企业高管现场分享的案例证明，唯有开放合作才能共赢。

在深耕海外市场多年的中国建材看来，“走出去”方能天地宽。“心中装着中国地图，还是世界地图，差别是巨大的。”中国建材集团董事长周育先表示，“国际化进程中，我们需要脚踏实地，从点滴做起，不一定在于规模有多大，更重要的是有效配置全球资源和要素，真正把产业链供应链做优做强。”

中国是全球供应链中的重要组成部分。基于此，空客早早将目光瞄向中国，其天津总装线于2008年启用，成为空客在欧洲以外的首条民用飞机生产线。随着空客在中国建立的本土供应链生态系统逐渐成形，小到支架、座椅，大到机身筒段、机翼、舱门等部件，空客飞机上的中国元素越来越多。

“空客在天津设厂，可以更好利用中国完善的供应链体系。”空客中国首席运营官柏舒曼说，“如今，空客正着力推动可持续航空燃料的普及和应用，而我们在中国市场就可以找到可持续航空燃料的供应商。”

物流对保链稳链的重要性不言而喻。针对如何提升海运效率，中远海运集团副总经理陈扬帆表示，创新是关键，公司正在构建AI航运大模型，实时分析天气、洋流、港口拥堵、泊位情况，进行航线优化，并利用AI实现对全球数千万空箱的有效调度。“此外，利用区块链不可篡改可追溯的特性，我们将纸质提单进行区块链化，目前中远海运10%的提单由区块链平台进行签发。”

在提升产业链供应链水平和韧性方面，西门子的答案是“数实融合”，也就是让现实场景中的产品、工厂拥有数字分身。

“通过深度融合数字世界和现实世界，能有效缩短研发工期，节约成本，提高产能。我们和一汽红旗共建数字化系统，让发动机缸体产线信息数据一目了然，还通过为炼化企业打造全生命周期的设备监控系统等，为中国企业数实融合赋能。”西门子全球执行副总裁、西门子中国董事长肖松表示。

对潍柴集团而言，针对行业难题集中攻关是增强产业链供应链韧性的手段之一。“2020年以前，柴油机行业的热效率只有46%左右，也就是说，只有46%的柴油燃烧热能可转化为机械能，54%都浪费了。我们和上游供应商、下游客户组成了研发应用共同体，在近千名研发工程师的共同努力下，将柴油机的本体热效率提高至53%，创下了全球柴油机的热效率纪录。”潍柴集团董事长马常海表示。

“进博会加速了‘引进来’与‘走出去’，催生了更多跨国合作需求，促进了国内国际双向奔赴，为全球产业链供应链打造了新优势。”周育先说。

“我们愿持续深化贸易投资合作和产业分工协作，坚决反对‘筑墙设垒’和各种形式的‘脱钩断链’，打造高效敏捷、富有韧性的全球产业链供应链体系。”国务院国资委副主任、进博会中央企业交易团团长苟坪在致辞中说，“让我们在进博会这座国际经济‘虹桥’上取长补短、深化合作，为世界经济增长和人类发展注入强劲动力。”

(责编：王震、陈键)
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