◎本报记者 吴纯新 通讯员 耿尕卓玛 冉文娟

“我们孵化的3款心血管领域首创产品，可快速检测诊断暴发性心肌炎、心梗后心衰、主动脉夹层，目前均处于临床阶段，计划明年上市。”11月7日，武汉产业创新发展研究院（以下简称“武创院”）院长助理王慧中说，武创院生命科学工具产业研究所成立仅两年时间，采取“产业孵化+平台赋能”模式，已成功孵化9个来自全国高校院所的产学研项目。

生命科学工具产业研究所是武创院首家专业研究所，其发展历程也是武创院依托湖北科创供应链，推动科技创新与产业创新融合发展的一个缩影。

武创院作为湖北省和武汉市重点打造的新型研发机构，实行理事会领导下的院长负责制，采取企业化管理、市场化运营，致力于做好“政府不能做、高校院所不愿做、企业做不了，但科技创新又必须要做”的事情，重点打造“政产学研金服用”科技成果转化体系。

链接全球资源 激发创新“裂变”

武创院是湖北科创供应链中心所在地，全力推动科创供应链平台的“线上”资源集聚与“线下”融合、服务、孵化。

“集聚全国乃至全球创新资源，以湖北科创供应链‘天网’平台为依托，让这些资源深度融合、催化和裂变。”武创院院长李锡玲说，湖北科创供应链中心有信心、有能力呵护好每一粒创新种子，让它们在荆楚大地落地生根、茁壮成长。

当前，部分科研人员在成果转化中面临“不愿转”“不敢转”“不能转”等问题。武创院发挥体制机制灵活优势，通过支持团队以“现金+知识产权”出资、帮助匹配市场化运维团队和资金等方式，促进多方共投共担，激发各方参与的积极性和动力。

“通过与‘天网’资源对接，推动科学家、企业家、投资团队‘三支队伍’在武创院平台快速集聚、精准匹配，实现项目落地。”李锡玲介绍，该院还集聚“政产学研金服用”多方力量，打造“线下”支撑体系，实现“天网”“金网”“政策网”各项资源与“地网”服务无缝对接。

为此，武创院瞄准全领域和全产业链方向，重点聚焦布局湖北省光电子信息、生命健康、高端装备等优势产业和未来制造、未来能源、未来材料等新领域新赛道。

目前，武创院创新体系已汇聚中外院士21人，19家创新单元由院士担任首席科学家或首席顾问；集聚领军科学家核心团队和创新创业团队41个，创新创业人才超700人。

赋能创新主体 推动成果转化

2022年9月，武创院创新体制机制，按照市场化运作、企业化管理理念，联合产业方——武汉爱博泰克成立生命科学工具产业研究所，由中国科学院院士、广州实验室常务副主任徐涛担任首席科学家。

该研究所从武创院获得8000万元额度“拨转股”项目孵化资金池，按照“成熟一个、转化一个、孵化一个”模式，接续启动项目。该所致力打造“创新诊疗靶点+生命科学仪器”业务布局，培育孵化一系列突破国内空白、对标国际一流的先进企业。

何为“拨转股”？王慧中介绍，这是指创新早期项目财政资金投入方式，对成果转化项目公司，先以科研课题经费支持，待有市场化融资时再把投入资金转成股份。这样既可以解决早期项目募资难的问题，又实现了财政资金的有效利用、适度回报。

“以建设具有全国影响力的科技创新中心为主线，武汉正加强战略科技力量建设，改进科技计划管理，进一步深化科技成果转化机制创新，完善科技金融体制，引导社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。”武汉市科技创新局局长董丹红说。

武创院正是采取“大胆资本+耐心资本”方式，推动科创成果转化。

“大胆”即指“拨转股”，用来支持更早期的、市场化机构还不愿进的硬科技项目；“耐心”则是引导和采用股权直投、基金投资手段等持续支持，形成系统化的全生命周期支持体系，从而更长效支持项目发展。

湖北省科技厅厅长冯艳飞表示，下一步，将加快推进武汉具有全国影响力的科技创新中心建设，积极主动融入全国创新链，加强有组织科研攻关，加大企业创新主体培育力度，不断完善科技成果转化体系，强化创新链产业链资金链人才链融合，在推进科技创新和产业创新上作出更大贡献。

（科技日报武汉11月7日电）

(责编：王震、陈键)

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