科技日报北京11月7日电 （记者陆成宽）记者7日从国家能源集团铁路装备公司获悉，国内首台拥有完全自主知识产权的组合挖掘模式CQS-350型道岔清筛车日前正式投入使用。该车由国家能源集团铁路装备公司与中国铁建高新装备公司联合研发，成功验证了组合挖掘模式应用于道岔清筛作业的可行性，对推动铁路养护装备高质量发展具有重大意义。

道岔作为铁路的“咽喉”，关乎列车的运行安全，道岔养护作业是铁路线路维修的一项重要工作。道岔清筛是道岔养护作业的关键一环。“与传统单一模式道岔清筛车不同，此次研发的CQS-350型道岔清筛车首创了‘水车式’边坡挖掘和‘刀板式’枕底挖掘组合挖掘模式。”国家能源集团铁路装备公司生产技术部铁道车辆专业高级工程师王海鹏说。

该车集机械、电气、液压、气动和自动控制等技术于一体，充分运用系统总线、模块化控制、逻辑运算、智能感知等多项先进技术，实现了道岔清筛与正线清筛的无缝对接以及岔区作业连续起道，显著提高作业效率与质量。采用该模式能有效挖起脏污道砟，借助筛分装置筛除道床泥土和碎砟等杂质，再将清洁后的道砟回填至线路，有助于恢复道床弹性和排水性能，保持线路几何形状稳定，有效延长道床使用寿命，保障列车运行安全平稳，提高铁路运输效率。

据悉，该车由动力筛分车和挖掘作业车两部分组成，车辆最大附挂运行速度100公里/小时。同时，该车通过改进降尘技术，在挖掘区域和回填区域配置高压喷淋降尘系统，有效降低作业扬尘。

王海鹏表示，该型道岔清筛车的研发成功，为我国铁路线路养护装备研发与技术创新提供了有力支撑，也为铁路装备技术发展提供了有益借鉴与参考。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经