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我国最深地热科学探井完工

2024年11月08日09:10 | 来源：科技日报
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　　科技日报北京11月7日电 （记者操秀英）7日，记者从中国石化获悉，由中国石化部署实施的国内首口超5000米深层地热科学探井——福深热1井近日正式完工，进入开发利用新阶段。这标志着我国华南地区深层地热资源勘探获突破，对进一步探索形成适用于我国南方地区的高温地热发电、制冷及综合利用技术路线，助力区域能源绿色低碳转型具有重要意义。

　　当前，我国地热资源开发利用多以浅层和中深层的水热型地热为主，而埋深3000米以下的深层地热，尤其是干热岩资源的开发尚处于探索阶段。福深热1井钻探的正是干热岩资源。

　　福深热1井位于海南省海口市，旨在揭示区域深层地热形成与富集机理，探测深层高温地热资源潜力，验证探测评价关键技术。今年4月，该井顺利完钻，井深达5200米，刷新了我国乃至亚洲地热科学探井的最深纪录。科研人员在地下4615—5200米、2.5亿年前的花岗岩中，发现了超过188℃的高温地热资源。此后，中国石化对该井进行压裂作业，各项数据指标良好，实现了岩石压得开、冷水注得进、热量采得出，形成了华南深层地热资源勘探评价技术，圆满完成研究任务。

　　中国工程院院士、中国石化总地质师郭旭升介绍，华南地区地质条件复杂，资源富集规律不明确，福深热1井是我国首口在该地区开展5000米深层地热资源勘探的发现井。面对陌生对象和陌生领域，各参建单位通力协作，克服了地质认识、工程技术、项目管理中的一个又一个难题，取得丰硕成果。下一步，中国石化将继续把它打造成我国华南地区高温地热资源产学研用一体化的研发平台和示范基地，探索地热资源的更多应用场景，促进我国南方乃至全国高温地热勘探开发理论和技术取得更大进步。

(责编：王震、陈键)
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