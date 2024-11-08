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在这里，收获最炫酷的消费体验

何沛苁
2024年11月08日09:16 | 来源：科技日报
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第七届中国国际进口博览会消费品展区展览面积超8万平方米，吸引了来自70余个国家和地区的超700家企业。在消费品展区，消费者不仅能看到新颖、丰富的产品，还能体验新生活方式、感受新消费潮流。

在资生堂公司展区，造型炫酷的“美时美刻体验舱”吸引了不少参观者。舱内摄像头会捕捉用户的面部信息。舱内相关设备会对其面部肌肤进行在线诊断并生成检测报告，据此为用户提供护肤方法、护肤品选择等方面的建议。

“我们在研究大量中国消费者高精度皮肤检测数据的基础上，研发了‘美时美刻体验舱’。”资生堂公司高级研究员白莉娜告诉科技日报记者。

对爱美人士而言，一款性能优良的吹风机是打理秀发的必备品。在欧莱雅公司展区，记者体验了红外光能吹风机。

“普通吹风机一般利用超高温烘干头发。而红外光能吹风机利用红外光使头发表面水分快速蒸发，安全高效。”欧莱雅公司相关工作人员姜春柔介绍，“红外光能吹风机还可连接手机App，用户能在App上调节风速、风力。另外，这款吹风机还有儿童专用、细软发等12种设定模式。”

人一生中约有1/3的时间在睡眠中度过，睡眠质量对于人体健康至关重要。在泰普尔展区，可以自由抬升的智能床吸引了大批参观者。

“这款智能床搭载了传感器，能够检测到用户打鼾引起的微小震动。如果发现用户打鼾了，智能床就会将其上半身轻轻抬升。利用手机App，用户可以查看自己的睡眠报告，从而调整自己的睡眠习惯。”泰普尔中国市场部总监容倩怡说，“这款智能床还内置了智能唤醒闹钟。临近晨醒时，它可通过音乐或振动唤醒用户，让起床变得更轻松。”

俗语说“鞋舒不舒服只有脚知道”。如今，你的鞋舒不舒服，可能跑步机知道。

在耐克展区的一间玻璃房内，一台智能跑步机被参观者包围。它四周装有6个摄像头，利用无标记动捕技术，可以收集和分析用户跑步数据。

“跑步机会对用户步频、前倾角度等数据进行分析，进而找到跑步姿势问题，提出改进建议，使用户更科学地跑步。此外，它还会告诉用户适合穿何种跑鞋。”耐克展区工作人员池浩田说。

在本届进博会骊住集团展区，记者看到一款神奇的花洒。按下开关，它就会喷出绵密的泡沫。

“这款花洒连接了我们自研的泡沫淋浴系统，可以喷清水，也可以喷沐浴泡沫，两个模式能够自由切换。只需10秒钟，泡沫就可以遍布全身。这款产品主要针对老年人群体。”骊住集团工作人员告诉记者，“我们希望通过进博会让更多人认识它、了解它、接受它。”

(责编：王震、陈键)
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