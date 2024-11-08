人民网北京11月8日电 （记者李栋）日前，记者从农业农村部农业机械化总站了解到，当下，我国畜牧业加快向标准化规模养殖转型升级，畜牧养殖装备正逐步走向智能化绿色化。

据悉，近年来，我国畜牧设施装备总量持续增长，机械化水平不断提升，呈现稳定加快发展态势。

2022年，全国畜牧养殖机械拥有量达到907.43万台（套），同比增长4.32%。畜禽粪污资源化利用实现了全国畜禽养殖大县全覆盖，综合利用率达78%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率稳定在97%以上。这些成果来之不易。

近些年，我国持续完善养殖机械化技术体系，初步形成涵盖生猪养殖场、孵化场、养鸡场、肉牛养殖场、肉羊养殖场的规模化养殖装备配置技术规范标准体系，为养殖场（户）配备相关机械装备提供了重要参考。

同时，持续加强智能养殖装备技术推广，聚焦生猪、蛋鸡、肉鸡、奶牛、肉牛、水产等主要畜禽水产品种，建立智慧养殖智能装备库，推介发布精准饲喂、智能巡检、智能环控、智能分选、智能包装、智能管理等一批智慧养殖智能装备技术，不断满足规模养殖场（户）的现实需要。

农业农村部农业机械化总站站长刘恒新表示，伴随着产业的转型，眼下，需要大力发展智慧养殖，以规模养殖场为重点，利用现代信息技术装备对传统养殖业进行全方位的改造升级，实现精准调控、精准作业、精准管理，从而大幅提高劳动生产率、资源利用率、土地产出率，减少资源消耗，降低碳排放，加快推动传统养殖业向资源节约型、环境友好型现代养殖业转型升级。

目前，我国养殖机械化任务依然艰巨。“下一步，要构建智慧养殖机械化技术体系，围绕主要养殖品种，针对不同养殖模式，因地制宜总结凝练智慧养殖机械化解决方案，推进智慧牧场、智慧渔场机械化建设指南系列标准制定进度，持续增加试验鉴定大纲供给。”刘恒新说。

(责编：孙红丽、高雷)

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