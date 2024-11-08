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蒙牛集团第七次奔赴进博之约

2024年11月08日10:12 | 来源：人民网
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11月5日至10日，以“新时代，共享未来”为主题的第七届中国国际进口博览会在上海举办。蒙牛集团第七次奔赴进博之约，携“宝酪斯”等品牌全面展示乳业创新成果，并与全球伙伴探索可持续发展新路径，共享中国乳业高质量发展新未来。

蒙牛集团旗下奶酪品牌妙可蓝多携其澳洲原制奶酪品牌“宝酪斯”再次亮相，全面展示其高品质产品和健康理念，成为会场焦点。在宝酪斯展厅，一系列由不同艺术家创作的绘画、雕塑等艺术品亮相。

蒙牛集团宝酪斯展厅（受访者供图）

蒙牛集团宝酪斯展厅（受访者供图）

蒙牛集团相关负责人介绍，为了将更加多元化的生活要素引入国人生活，妙可蓝多与新西兰蜂蜜品牌麦卢峰达成战略合作，首次将该品牌引入中国市场，为国人打造多样化的时尚生活方式。目前，蒙牛已在新西兰、澳大利亚、印度尼西亚、菲律宾等地建有海外生产基地，全球年产能超1400万吨，产品远销东南亚、非洲、欧洲等多个国家和地区。

蒙牛长期致力于乳业研发创新，并通过在全球范围内开展的高水平、深层次的国际合作。在数智化转型升级方面，蒙牛在宁夏投产的乳业全数智化工厂，近期获批世界经济论坛（WEF）“灯塔工厂”称号，成为全球液态奶灯塔工厂。该工厂实现“三个一百”：即100名员工、创造100万吨年产能、实现100亿元年产值，人效比全球第一。为加快打造全球产学研一体化创新应用体系，蒙牛还与荷兰瓦赫宁根大学达成合作，双方将在科研攻关、成果转化等方面开展合作。

本届进博会期间，蒙牛还将助力举办第七届全球乳业合作论坛。该论坛是进博会食品农产品领域的专业配套活动，本次将围绕绿色消费、循环经济、可持续金融等乳业热点进行深入交流和探讨。

“长期以来，蒙牛始终以‘守护人类和地球共同健康’为愿景，携手全球价值链上下游合作伙伴，推进GREEN可持续发展战略，展现了中国乳企的责任与担当。”该负责人表示，“在进博会这个面向全球的舞台上，蒙牛集团将立足产业培育新质生产力，以世界品质推进全球化布局，向着‘草原牛，世界牛全球至爱，营养二十亿消费者’的愿景不断迈进。”

(责编：曹淼、李源)
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