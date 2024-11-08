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全国登记在册经营主体达1.88亿户

2024年11月08日10:41 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月8日电（记者赵文君）市场监管总局统计，截至2024年9月30日，全国登记在册经营主体1.88亿户，较去年同期增长3.9%。其中，企业6020万户、个体工商户1.25亿户，同比分别增长6.1%、3.0%。

　　2024年前三季度，在一系列扩大内需、提振信心、促进民营经济发展、激发各类经营主体活力等政策措施的引领和带动下，我国经营主体内生动能持续增强，总量持续增加，经济高质量发展的基础不断巩固。

　　新设经营主体保持较好增长势头。前三季度，全国新设经营主体2069.6万户。其中，新设企业662.2万户，新设个体工商户1402.4万户，新设农民专业合作社5万户，多种经营主体均呈现稳定增长势头。

　　区域经营主体发展均衡稳定。前三季度，东部新设经营主体920.3万户、中部新设557.4万户、西部新设456.8万户、东北部新设135.1万户。

　　三次产业结构进一步优化。前三季度，第一产业新设经营主体99.7万户、第二产业新设154万户、第三产业新设1815.9万户。前三季度新设“四新”经济企业239.3万户，占同期新设企业数量的36.1%。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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