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第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）近日在上海举行。澳优乳业旗下6大品牌亮相，并首发首展6款产品。

澳优乳业执行董事、总裁任志坚说：“进博会为我们寻找合作伙伴、拓展业务提供了机遇。以展会为媒，期待能与更多全球行业同仁进行交流、互鉴，学习先进的生产技术、研发创新方向和管理经验，在合作交流中不断推动行业进步，为全球消费者提供更优质的产品与服务，让中国乳业在世界舞台上行稳致远。”

任志坚认为，中国消费市场蕴含很大潜力，居民收入水平的提升和消费结构的优化，以及一系列关于食品安全和营养健康产业的政策陆续出台，为乳企提供了良好的市场环境和发展机遇。“澳优将继续坚持以创新与国际化发展为方向，以消费者为中心，依托‘1+6+N’全球研发体系，持续拓展适应全球布局的产品矩阵，满足消费者更多元化的营养健康需求。”任志坚说。

企业国际化发展，被任志坚视为澳优乳业锚定不变的基调。他介绍了公司推进全球化进程的四个“坚持”：一是坚持全球化科研发展，加强公司在全球的科研布局与投入，加大国际间科研合作并合理有步骤地加强技术及产品引进与推广；二是坚持全球化的供应链建设，开展全球化的奶源布局，做好全球化产能拓展，加强全球化全产业链控制；三是坚持全球化市场开拓，加大羊奶等核心产品全球布局，适度开拓其他产品的国际市场；四是坚持全球化的管理团队，不断发展全球化团队文化和管理文化，构建适合澳优的经营理念。

“透过进博会可以观察到，目前在全球范围内，消费者对乳制品和营养品的需求持续增长，尤其对健康、有机及功能性产品的偏好日益增强。”任志坚认为，这些来自一线的市场趋势和消费需求为澳优乳业制定发展策略提供了方向。下一步，澳优将在科研创新方面持续增加投入力度，以“奶粉+营养品”双轮驱动，发挥供应链全产业链布局和创新体系布局的多元优势，让“引进来”“走出去”双向互通，为品牌力及产品力的成长蓄势赋能。