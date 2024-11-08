近日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海国家会展中心开幕。作为最早进入中国的能源设备制造及服务商之一，GE Vernova首次以独立公司身份亮相3号馆技术装备展区，参展面积300平方米，带来了丰富的“首展”“首秀”创新解决方案，同时还在进博会期间成功达成多项合作。

GE Vernova展台。（受访者供图）

11月6日，GE Vernova展台举行开幕仪式。“非常荣幸能再次与各界朋友相聚进博会。作为我们拓展市场和深化合作的重要平台，进博会一直是GE Vernova高度重视的大型国际盛事之一。”GE Vernova燃气发电亚洲区总裁兼首席执行官思睿迈（Ramesh Singaram）表示，“本届进博会，我的感受可以用共振、共创和共赢三个关键词来概括。通过进博会这一平台，GE Vernova将凭借自身在业务规模和技术深度方面的独特优势，以‘能源变革之力’为中国的能源转型与高质量、可持续发展做出更长远的贡献。”

作为本届参展的核心亮点之一，直接空气捕获技术是GE Vernova在能源转型领域全新的技术成果。直接空气捕获技术配备可重复使用的DAC模块，制造过程简化，组装过程便捷，易于维护且服务方便；一同亮相的GE Vernova碳捕获解决方案，具备高效减排能力，以及优异的废气再循环系统，为联合循环发电厂提供了减少高达95%碳排放的可能；GE Vernova HA级燃机特别适合在大城市集群用作纯凝发电，作为调峰机组与可再生能源进行互补。HA级燃机的本土化制造在2024年取得了里程碑式进展，9HA燃机模型也在进博会上登场；6F.03燃机模型在同等级别的F级燃机中，拥有较高的发电效率与优秀的应用多样性以及运行可靠性。凭借自身出色的综合性能，6F.03燃机能够为国内的电厂用户提供先进的技术支持与量身定制的解决方案；能源转型沙盘全方位展示了行业领先的能源全产业链解决方案，以中国沿海的大型城市集群为范本，具象化展示了如何运用燃气发电、水力发电、风力发电和电网解决方案。

此外，GE Vernova成功与国内重要合作伙伴签署了合作协议，进一步加速本土化战略实施。例如，GE Vernova 与哈尔滨电气股份有限公司，就国能浙江安吉发电有限公司2×9H燃机项目签署合作协议。该项目预计将于2026年正式投入商业运营，装机容量超过160万千瓦。项目建成后，将助力浙江省进一步扩大可再生能源装机并缓解其北部电力短缺，同时也为区域进一步扩大可再生能源部署提供支持。GE Vernova与中国电建集团国际工程有限公司（简称“中国电建”）签署战略合作谅解备忘录，双方将在全球范围内就燃气发电项目进行合作。此次战略合作谅解备忘录的签署，标志着GE Vernova与中国电建在全球能源领域合作的新篇章，双方将共同探索更多合作机会，共同促进全球能源领域的可持续发展。

GE Vernova方面表示，未来公司将凭借自身在业务规模和技术深度方面的独特优势，全面助力中国新型电力系统建设与实现“双碳”目标，并在应对全球气候变化与能源转型的过程中发挥重要作用，携手各方合作伙伴共振、共创、共赢。

(责编：董童、李源)

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