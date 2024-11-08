人民网北京11月8日电 （记者栗翘楚）11月5日，第七届中国国际进口博览会在国家会展中心（上海）召开。凭借其创新的活力、庞大的市场潜力和高效的产业联动效应，进博会成为全球高端技术、前沿产品和创新解决方案的汇聚地。

在众多精彩展区中，7.1馆医疗器械及医药保健展区成为国际大型药械企业进行新品首发首展的首选平台。

从“新朋友”到“老朋友”，海尔集团旗下大健康生态品牌盈康一生连续五年参展，展示了智慧生物样本库、智慧公共卫生、智慧医疗、智慧血液生态四大核心数智场景，推出30余款创新产品及方案。

盈康一生展区。受访者供图

此次展会，盈康一生以超过50%首发首展产品和方案，展现了其在创新领域的成果。全球首款第四代生物样本库“生命方舟”针对样本库行业存在的一次建设投入高，空间利用率低、样本应急转移安全度低、样本通量低等难题，采用灵活的“动车组式”拼接技术，实现空间完全利用和样本自动应急转移，提高存取效率，实现高智能、高安全、高通量。

第四代生物样本库“生命方舟”。受访者供图

“从临床中来、到临床中去”，临床的痛点就是研发的起点。

盈康一生相关负责人表示，“从0到1、从1到N的过程中，所有的创新都应该是围绕着临床应用展开的，我们不能为了技术的创新而创新。”

针对传统药房用药模式的低效率和高风险，盈康一生对医院内用药流程进行了全面的数字化升级，从门急诊到住院，再到静配中心，实现药品“存转配发用”全流程数智化闭环管理，确保药品信息的全程追溯、流转透明，以及设备智能管理。目前，该方案已在苏大附二院等400多家医院成功应用。

此外，如何将科研成果转化为满足临床需求的方案，让尖端研究从实验室走向临床，成为推动医疗健康产业新质生产力发展的关键任务之一。

围绕脑卒中，盈康一生与首都医科大学团队联合研发的“血管内靶向温度管理系统”工程化样机，在今年进博会上首发首展。

盈康一生研发工程师介绍，这款产品采取“近岸研发”模式，他表示：“我们将联合研发基地放在首都医科大学，在用户现场对着临床应用做研发，而不是在实验室里对着样机搞参数。临床专家成了我们的导师，而我们研发工程师也能站在医生的角度去理解产品应有的样子，这极大地加速了我们的开发进度，增强了开发的针对性，最终8个月就实现了产品转化。”

技术创新不仅在院内，也在院外。近年来，我国慢性肾脏疾病发病率逐年上升且呈现出年轻化趋势，盈康一生自主研发了可居家使用的自动腹膜透析机，具有智能化、灵活化、个性化等特点，方便患者利用夜间的休息时间进行腹膜透析，连接“云端”则可以引入临床专家和科研人员对患者的状态进行评估、跟踪和治疗指导。

在本届进博会上，盈康一生还展现了其在生命科学、临床医学和生物科技三大领域的协同效应。6月18日加入的上海莱士已融入盈康一生的智慧血液产业生态，从浆血采集、存储转运到检测诊断、成分制备再到临床应用、精准医疗，完整的血液生态链体现了盈康一生在该领域的耕耘。

盈康一生相关负责人表示：“进博会作为全球共享大市场机遇的重要平台，为我们提供了展示成果、开放合作的机会，期待今年能携手更多的生态伙伴，共创大健康产业的无限可能。”

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经