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大卫·菲利普·希斯卡：激发创新活力推动生命健康领域取得新突破

2024年11月08日13:10 | 来源：人民网
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人民网北京11月8日电（记者乔雪峰、任妍）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，赛诺根亚太公共事务总监大卫·菲利普·希斯卡做客人民网与进博局联合主办的《进博会客厅》访谈节目时表示，进博会是个各界关注的科技展示场，开放、创新的氛围很浓厚，许多来自世界各地的创新产品在这里首发亮相。“借助这个舞台，我们的产品能够更好地被中国市场和来自世界各地的参展者认知，这对我们融入市场、为更多人提供健康消费选择给予了很大帮助。”

大卫·菲利普·希斯卡表示，开放包容的创新生态和持续优化的营商环境，就像源源不断的能源一样，使得中国经济这辆车具有充足的前进动力。中国市场的巨大潜力和开放友好，为赛诺根在中国的发展提供了良好机遇，希望在中国找到更多合作机会，促成尖端技术在中国的落地。“作为全球医药创新的重要策源地，中国市场能够进一步激发赛诺根的创新活力，在友好交流与合作下，共同促成生命健康领域取得新突破。”

作为世界首个以进口为主题的国家级展会，背后是满动力运转的中国大市场释放出的巨大机遇。谈到进博会为赛诺根带来了哪些国际合作机会时，大卫·菲利普·希斯卡表示，在上一届进博会上，赛诺根与国药达成合作，双方合资成立国药赛诺根，共同推动先进衰老干预技术产业在中国落地。“引进瑞拓龄是国药赛诺根推动先进衰老干预技术产业在中国落地的第一步，该举措让更多人了解和体验先进衰老干预技术和产品。”

大卫·菲利普·希斯卡表示，搭乘“进博快车”，瑞拓龄快速完成市场占位，开启融入中国市场的机遇之门。国药赛诺根下一步将开展先进衰老干预技术的本土研发，推动中国先进衰老干预技术产业的建立与完善；同时，继续致力于在肿瘤治疗以及人工智能诊断等前沿医药领域为人们的生命健康和生命科学技术产业的发展作出贡献。

大卫·菲利普·希斯卡指出，今年进博会期间，赛诺根将首次向消费者展示赛诺根与哈佛大学联合研发的睡眠与寿命优化剂——恩利维（Enlivien）。赛诺根与哈佛联合开发的突破性技术可以显著抑制睡眠不足带来的机体氧化损伤。

大卫·菲利普·希斯卡表示，未来，赛诺根将充分利用进博会的全球影响力，进一步激发创新活力，推动在提升人类生命质量与健康科技领域的突破。

(责编：孙红丽、高雷)
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