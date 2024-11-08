原标题：于都城市会客厅亮相第七届进博会

第七届中国国际进口博览会充分发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作平台功能，不仅成为集聚全球新产品、新技术、新服务的经贸平台，也是人文交流的大舞台。

11月6日，江西省在本届进博会城市会客厅展区设立的于都城市会客厅，敞开大门迎接四海宾朋。

走进于都城市会客厅，首先映入眼帘的是欢迎语——“中央红军长征集结出发地·中国于都欢迎您”。厅内设有“赣州各县（市、区）介绍”“于都投资优势介绍”“于都纺织服装产业展示区”“于都电子信息产业展示区”“于都人文展示墙”“红色文创特色产品展示区”等六个功能区。展馆通过旗袍、礼服、箱包等于都“特产”的实物展出和互动体验等方式，全方位展示于都的纺织服装、电子信息、红色文创产业以及赣南特色农副产品和红色文化。

当前正是赣南脐橙上市的季节，刚刚采摘的新鲜脐橙被带到于都城市会客厅，工作人员热情地邀请游客们品尝。赣南脐橙为中国国家地理标志产品，来自吉林的游客王先生品尝后赞不绝口，他想让家人也尝尝，当即就在工作人员帮助下，通过赣州老区直供网络科技有限公司线上商城下了单。

于都城市会客厅的兰花也吸引了国内外游客的目光，不少人忙着拍照打卡。“这些兰花全部来自于都县禾丰镇，那里的兰花基地已培育出了各种各样的兰花，年产兰花3800万盆（株），远销韩国、日本等国际市场。”于都县长征源旅游投资开发有限公司总经理曾丽娜告诉记者，现在的于都，除了红色旅游，兰花也成了当地一大特色产业。

不仅如此，于都城市会客厅还布展了一批当地高科技企业的技术成果。比如，江西屹锂新能源发展有限公司通过解决传统锂电池在安全性能、使用寿命、低温耐受性等方面的问题，正逐步形成面向消费类电子、新能源汽车和大规模储能等应用场景的硫化物全固态锂电池量产产品。工作人员称，公司希望借助进博会平台，让产品走向更广阔的世界舞台。（记者 杨碧玉）

(责编：曹淼、李源)

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