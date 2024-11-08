人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

汽车之家携手原生鸿蒙 共同构建全场景智慧车生活

2024年11月08日14:16 | 来源：中国网汽车
小字号

原标题：汽车之家携手原生鸿蒙 共同构建全场景智慧车生活

11月7日，汽车之家携手华为在深圳举办鸿蒙原生应用交付上架仪式，华为终端云总裁朱勇刚，汽车之家党委书记、CEO吴涛出席。仪式现场，华为向汽车之家颁发鸿蒙原生应用上架纪念奖牌，标志着汽车之家App已完成鸿蒙原生应用的开发，将进一步丰富鸿蒙生态在汽车领域的版图，为用户带来更加智能、高效的汽车生活服务与体验。

不久前，华为正式发布原生鸿蒙操作系统，成为继苹果iOS和安卓系统后，全球第三大移动操作系统，并在生态建设方面取得重大突破。目前，原生鸿蒙实现了手机、平板、汽车座舱等多设备、多场景的互联互通，鸿蒙生态已汇聚超过10亿台设备。此次汽车之家上架HarmonyOS NEXT应用市场，将升级全场景智慧生活体验。

华为终端云总裁朱勇刚（左）和汽车之家党委书记、CEO吴涛（右）。（受访者供图）

华为终端云总裁朱勇刚（左）和汽车之家党委书记、CEO吴涛（右）。（受访者供图）

仪式现场，华为终端云总裁朱勇刚首先对汽车之家作为行业领先的汽车资讯平台积极拥抱鸿蒙、共同推进科技和商业模式创新表示感谢。他指出，相信基于HarmonyOS NEXT独特的全场景分布式架构、无缝流转能力和AI大模型等，鸿蒙原生版汽车之家能为消费者带来直接、便利的入口与服务新体验，自身也能获得连续、智能、高黏性的新流量。未来，希望双方保持紧密合作，共创共享新商业机会和长期增长空间，共同建设鸿蒙生态。

作为专业的汽车消费服务平台，汽车之家业务全面覆盖新车购买、二手车交易、汽车金融、汽车生活等多个领域。其旗下的汽车之家App凭借丰富的汽车数据和专业的汽车内容，为用户提供智能化、全场景的汽车消费服务，范围涵盖新车资讯、车型对比、购车指南、二手车交易、汽车金融、保养维修等诸多汽车消费场景，并积极利用AI技术为用户智能推荐车型、提供购车金融方案等，围绕看车、买车、用车、换车多个场景，为消费者提供“省心、省时、又省钱”的便捷汽车消费服务体验。

对于未来与华为共建的鸿蒙新世界，汽车之家党委书记、CEO吴涛充满了期待，他指出，此次鸿蒙原生应用上架仪式也是汽车之家与华为一个全新合作的开始，后续期待与华为一起，结合汽车之家的行业积累和用户洞察力，共同探索智能汽车时代的全新应用场景，通过不断创新，力求为用户带来更加安全、舒适、智能的购车与出行体验。

据悉，在新版本的具体应用上，汽车之家将利用日历订阅功能，基于自身的汽车直播数据，为用户提供全新的购车体验。未来，当用户关注某款车型时，汽车之家会根据车型状态智能创建实况窗提醒，并根据用户的购车需求调整推送内容的优先级。这样的智能提醒确保用户在整个消费过程中都能及时获得关键信息，享受更个性化、便捷的服务，同时能提前应对多样变化，增强购车的灵活性。

此外，汽车之家App基于HarmonyOS NEXT的原生智能、原生互联等创新特性，在多终端设备上为用户提供更合时宜的精准服务。用户在观看汽车直播、视频时可以在手机、平板等设备间无缝流转，随时随地轻松掌握信息，无需担心错过任何内容。开发者也可以通过其跨端支持属性，实现一次开发、多端部署，加速实现汽车之家App在鸿蒙生态多终端的全面布局。

目前，鸿蒙生态已进入全新阶段，来自金融理财、生活服务、交通出行、购物娱乐等众多领域的上千款应用纷纷完成鸿蒙原生应用开发，共创全场景时代的智慧体验。伴随着汽车之家的加入，鸿蒙生态版图再次扩大，也将推动构建万物互联的汽车消费服务新生态，并进一步促进汽车之家在汽车消费服务领域的领先地位。未来，汽车之家将继续携手华为，依托于生态优势和原生智能AI能力，在智能出行生态、用户智慧生活等多方面实现共建共创，借助更广泛的汽车消费场景，为消费者提供更加优质多元的服务和体验。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
大卫·菲利普·希斯卡：激发创新活力推动生命健康领域取得新突破
　　人民网北京11月8日电（记者乔雪峰、任妍）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，赛诺根亚太公共事务总监大卫·菲利普·希斯卡做客人民网与进博局联合主办的《进博会客厅》访谈节目时表示，进博会是个各界关注的科技展示场，开放、创新的氛围很浓厚，许多来自世界各地的创新产品在这里首发亮相。“借助这个舞台，我们的产品能够更好地被中国市场和来自世界各地的参展者认知，这对我们融入市场、为更多人提供健康消费选择给予了很大帮助。…
首发首展超50% 海尔盈康一生携新品亮相进博会
　　人民网北京11月8日电 （记者栗翘楚）11月5日，第七届中国国际进口博览会在国家会展中心（上海）召开。凭借其创新的活力、庞大的市场潜力和高效的产业联动效应，进博会成为全球高端技术、前沿产品和创新解决方案的汇聚地。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部