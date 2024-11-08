原标题：汽车之家携手原生鸿蒙 共同构建全场景智慧车生活

11月7日，汽车之家携手华为在深圳举办鸿蒙原生应用交付上架仪式，华为终端云总裁朱勇刚，汽车之家党委书记、CEO吴涛出席。仪式现场，华为向汽车之家颁发鸿蒙原生应用上架纪念奖牌，标志着汽车之家App已完成鸿蒙原生应用的开发，将进一步丰富鸿蒙生态在汽车领域的版图，为用户带来更加智能、高效的汽车生活服务与体验。

不久前，华为正式发布原生鸿蒙操作系统，成为继苹果iOS和安卓系统后，全球第三大移动操作系统，并在生态建设方面取得重大突破。目前，原生鸿蒙实现了手机、平板、汽车座舱等多设备、多场景的互联互通，鸿蒙生态已汇聚超过10亿台设备。此次汽车之家上架HarmonyOS NEXT应用市场，将升级全场景智慧生活体验。

华为终端云总裁朱勇刚（左）和汽车之家党委书记、CEO吴涛（右）。（受访者供图）

仪式现场，华为终端云总裁朱勇刚首先对汽车之家作为行业领先的汽车资讯平台积极拥抱鸿蒙、共同推进科技和商业模式创新表示感谢。他指出，相信基于HarmonyOS NEXT独特的全场景分布式架构、无缝流转能力和AI大模型等，鸿蒙原生版汽车之家能为消费者带来直接、便利的入口与服务新体验，自身也能获得连续、智能、高黏性的新流量。未来，希望双方保持紧密合作，共创共享新商业机会和长期增长空间，共同建设鸿蒙生态。

作为专业的汽车消费服务平台，汽车之家业务全面覆盖新车购买、二手车交易、汽车金融、汽车生活等多个领域。其旗下的汽车之家App凭借丰富的汽车数据和专业的汽车内容，为用户提供智能化、全场景的汽车消费服务，范围涵盖新车资讯、车型对比、购车指南、二手车交易、汽车金融、保养维修等诸多汽车消费场景，并积极利用AI技术为用户智能推荐车型、提供购车金融方案等，围绕看车、买车、用车、换车多个场景，为消费者提供“省心、省时、又省钱”的便捷汽车消费服务体验。

对于未来与华为共建的鸿蒙新世界，汽车之家党委书记、CEO吴涛充满了期待，他指出，此次鸿蒙原生应用上架仪式也是汽车之家与华为一个全新合作的开始，后续期待与华为一起，结合汽车之家的行业积累和用户洞察力，共同探索智能汽车时代的全新应用场景，通过不断创新，力求为用户带来更加安全、舒适、智能的购车与出行体验。

据悉，在新版本的具体应用上，汽车之家将利用日历订阅功能，基于自身的汽车直播数据，为用户提供全新的购车体验。未来，当用户关注某款车型时，汽车之家会根据车型状态智能创建实况窗提醒，并根据用户的购车需求调整推送内容的优先级。这样的智能提醒确保用户在整个消费过程中都能及时获得关键信息，享受更个性化、便捷的服务，同时能提前应对多样变化，增强购车的灵活性。

此外，汽车之家App基于HarmonyOS NEXT的原生智能、原生互联等创新特性，在多终端设备上为用户提供更合时宜的精准服务。用户在观看汽车直播、视频时可以在手机、平板等设备间无缝流转，随时随地轻松掌握信息，无需担心错过任何内容。开发者也可以通过其跨端支持属性，实现一次开发、多端部署，加速实现汽车之家App在鸿蒙生态多终端的全面布局。

目前，鸿蒙生态已进入全新阶段，来自金融理财、生活服务、交通出行、购物娱乐等众多领域的上千款应用纷纷完成鸿蒙原生应用开发，共创全场景时代的智慧体验。伴随着汽车之家的加入，鸿蒙生态版图再次扩大，也将推动构建万物互联的汽车消费服务新生态，并进一步促进汽车之家在汽车消费服务领域的领先地位。未来，汽车之家将继续携手华为，依托于生态优势和原生智能AI能力，在智能出行生态、用户智慧生活等多方面实现共建共创，借助更广泛的汽车消费场景，为消费者提供更加优质多元的服务和体验。

(责编：董童、李源)

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