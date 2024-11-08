人民网上海11月8日电 （记者许维娜）11月7日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，欧姆龙健康医疗（中国）有限公司董事总经理陈禕晓分享了企业对于中国市场的洞察和展望。

陈禕晓表示，中国庞大的人口基数以及不断壮大的中等收入群体，无疑预示着巨大的市场潜力。同时，全球老龄化进程的加快以及慢性病管理需求的增长，为健康产业带来了前所未有的发展机遇。

作为全球创新汇聚的卓越平台，进博会持续释放着新质生产力的强大动力。陈禕晓介绍，今年公司以“数智化，心时代”作为主题在进博会上亮相，聚焦于新的健康管理产品、新的智能化服务平台以及新的关于推动预防医疗向社区和家庭延伸的思考，旨在向全球市场传达以数字化科技助力慢病管理的决心。

开放是进博会的核心理念，也是当代中国发展的鲜明标识。

陈禕晓说，企业将通过多种方式共享中国机遇：立足于现代化研发，推出契合中国用户需求的“智律波”房颤风险提示血压计、可同时测量心电图的电子血压计、新款制氧机等产品；与中国本土企业展开战略合作，将AI技术应用于慢病管理之中，为中国慢病管理体系的升级赋能。陈禕晓认为，这些新技术提升了消费者使用体验，为健康管理体验升级提供了新动能，助力品牌从“医疗器械提供商”向“慢病管理解决方案服务商”转型。

进博会对中国与全球贸易的积极效应不断显现。陈禕晓表示，主要有两方面促进作用：一是进博会帮助企业把握中国政策和市场趋势，更好地施行本土化策略；二是搭建高效交流平台，促进与全球同行的交流合作。

(责编：孙红丽、高雷)

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