人民网北京11月8日电 （记者杜燕飞）“多年来，进博会已成为一个互动交流平台，助力企业与政府以及众多行业伙伴沟通，探索合作的新机会。”第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，雅培快速诊断业务大中华区总经理仇建平做客人民网与中国国际进口博览局联合主办的《进博会客厅》访谈节目时表示，很高兴通过进博会，向大家全面展示创新成果，见证健康解决方案覆盖更广泛地区，助力更多人的美好生活。

仇建平表示，作为推动高水平开放的国家级平台，进博会已经成为跨国医疗健康企业共享发展机遇、实现互利共赢的重要舞台。得益于进博会的“放大器”效应，雅培多项前沿科技和创新产品在进博会首次亮相后便得到关注，部分领先科技也得以加速落地中国市场，实现了“蝶变”，从而惠及更多病患和消费者。

仇建平介绍，连续五年参展进博会，雅培已展示了数百款创新生命科技。本届进博会，企业集中展示了以患者为中心的全球首秀首发创新科技，特别是在快速诊断领域，今年带来了涵盖传染性疾病、呼吸道感染、肿瘤筛查、心血管代谢等在内的产品组合，在更多环境下为更多疾病提供诊断解决方案。

“进入中国市场30余年来，我们见证并受益于中国的日益开放和快速发展。近年来，政府部门持续改善外企营商环境，进一步增强了我们在中国发展的信心。”仇建平表示，雅培将以优质产品与解决方案帮助人们在生命各阶段保持健康、生活得更美好，并通过引入前沿科技、开展行业合作等多种方式，推动医疗行业高质量发展，助力“健康中国”愿景的实现，履行对中国市场的长期承诺。

近几年，随着人们生活水平的提高、健康意识的普遍提升，大家对于疾病的认知也比过往更加深刻。

“我们发现越来越多的人在主动寻求疾病预防和治疗的解决方案，做自己‘健康的第一责任人’，这也有助于医院实现分级诊疗。在此过程中，自我检测就成为了非常重要的一环。”仇建平介绍，在快速诊断领域，雅培创新产品涵盖关键的健康诊断领域，在不同的使用场景以及不同的检测条件下为医患提供快速的检测结果。

谈及未来中国经济的发展，仇建平表示，雅培深耕中国市场多年，引入覆盖诊断、医疗器械、营养品和药品等核心业务领域的前沿生命科技及创新成果，以满足中国用户日益增长的医疗健康需求。与此同时，雅培助力中国建设并完善医疗卫生服务体系，已在中国先后建立了先进的生产和研发设施、培训中心与客户体验中心。此外，支持中国专业医务人员的交流和培训，并与合作伙伴协作，让前沿创新成果惠及更多人，助力健康社区建设。

当前，一批新技术新理念在全球范围内蓬勃兴起，为经济社会发展注入源源不断的新动能。对此，仇建平表示，人工智能、大数据、5G+等新技术的兴起，为产业升级提供了强大的支持，并将带来生产关系的深刻变革，此类技术也将推动许多传统行业的转型升级，促进企业的数字化发展，创造出新的商业模式。

“由数字科技引领的进步与创新，为医疗健康带来前所未有的可能。在快速诊断领域，不同试剂与检测仪器的应用方向还在不断扩展和发展。”仇建平说，随着新技术手段的进步和研究的深入，未来还会有更多种类的快速诊断试剂涌现，为疾病的早期诊断和治疗提供更便捷和精准的工具。

(责编：孙红丽、高雷)

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