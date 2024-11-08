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默沙东田安娜：期待将更多创新药品和治疗方案带到中国

2024年11月08日14:22 | 来源：人民网
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人民网北京11月8日电 （记者杜燕飞）“在中国32年的发展历程中，我们见证了中国的开放，与中国共同成长，也受益于中国营商环境的持续优化，可以让我们将更多创新药品和治疗方案带到中国。”第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，默沙东全球高级副总裁田安娜在做客人民网与中国国际进口博览局联合主办的《进博会客厅》访谈节目时说。

田安娜认为，对于产业和企业来说，需要稳定、开放的营商环境，以及良好的相关合作方和产业生态圈，这对于商业的成功至关重要。默沙东在中国的投资涉及多领域，包括研发中心、制造基地以及商业运营。

“我们在中国的发展策略是‘耀赢未来’，旨在成为中国医疗生态系统中值得信赖和领先的合作伙伴。”田安娜说，这就需要和业务伙伴、相关合作方、研究机构等，一起以创新的方式让前沿创新成果加速进入中国，为中国家庭和社会的健康保驾护航。

谈及外企在中国的发展，田安娜表示，近年来，政府部门一系列政策的出台，推动了公司“促进公共健康，支持健康中国2030目标”的实现，推动了业务向前发展，并有机会与业务伙伴、相关合作方、研究机构以及人才合作，更好地利用中国各方面的资源。

“中国是默沙东的全球第二大市场，我们投入了大量资源，保证产品不仅服务更多中国患者，也更好地借助中国本土创新成果惠及全球。”田安娜说，面对全球人口老龄化的趋势，希望能够帮助减轻社会发展过程中的负担。

“过去12年公司引进了60个产品和适应证进入中国，未来5年还将引入40个新产品和适应证。”田安娜说，这一切得益于良好的营商环境和医疗改革，让公司可以更好地服务患者、家庭、消费者以及医疗行业从业者，让创新药物和疫苗变得更加可及。

(责编：孙红丽、高雷)
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