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中科健康周亚杰：借助进博会平台加速健康创新成果落地

2024年11月08日14:22 | 来源：人民网
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人民网北京11月8日电 （记者杜燕飞）“今年是我们第5次参展进博会。通过前4届进博会，我们进一步向海外市场推广产品，也丰富了海外原料供应链。”第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，中科健康产业集团总工程师周亚杰在做客人民网《人民会客厅·进博时刻》访谈节目时说。

周亚杰表示，本届进博会，中科带来了30多款产品以及230多项专利技术。目前中科产品已出口到全球20多个国家及地区。在开拓国际市场的同时，中科利用国际国内两种资源、两种市场，通过走出去、引进来，不断引入国际创新产品和技术，加速全球前沿创新成果在中国落地，为实现国内国际双循环贡献力量。

据周亚杰介绍，成绩的取得，离不开政策的支持和营商环境的优化。周亚杰说，成立40年来，企业的发展得益于一流的营商环境。作为国家级高新技术企业、江苏省“专精特新”企业，相关部门从知识产权保护、税收优惠、科研资金等方面给予支持，鼓励企业联合高校院所建立创新平台、鼓励企业进行研发投入和成果转化，增强企业创新能力，推动了企业作为创新主体的发展壮大。

近年来，随着人口老龄化趋势的加剧，银发经济逐渐成为社会关注的焦点。“发展银发经济既是实现老年群体美好生活向往的现实需要，也是经济社会高质量发展的新动能。”周亚杰说。

他介绍，围绕老龄群体健康需求，集团在调节免疫力、慢病防控、中药抗肿瘤创新药物研发等方面加大研发投入和创新力度。同时，为老年群体提供更加科学、精准的健康解决方案，以增强老年群体生活幸福感，助力健康中国建设。

在新一轮工业革命下，一批新技术、新理念在全球范围内蓬勃兴起，为经济社会发展注入源源不断的新动能。对此，周亚杰认为，人工智能等新技术带来生产效率提升和生产方式变革，加速推进中医药产业现代化进程。

“目前，集团拥有两座保健食品和药品生产基地，配备中药生产智能装备与自动化系统，引进自动化智能生产设备、应用5G物联网。”周亚杰介绍，中科中药提取技术利用智能自动化系统，全部生产流程一体化链接，形成全流程智能化、全流程可感知、全流程自动化，保证产品质量的稳定性、均一性和产品批间一致性，将质量管控融入每一个环节，提升制造过程的可控性。

(责编：孙红丽、高雷)
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