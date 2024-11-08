吴明霞：期待与中国伙伴加强合作共促创新
人民网北京11月8日电 （记者杜燕飞）“通过进博会，我们看到了中国对创新技术的开放态度和强劲需求。中国拥有庞大的市场、先进的数字基础设施和繁荣的科技生态系统，为新技术的应用奠定了基础，创造了更多的合作机会。” 第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，美光公司中国区总经理吴明霞做客人民网与进博局联合主办的《进博会客厅》访谈节目时表示，中国的科技生态系统继续繁荣发展，期待与中国伙伴加强合作，共同推动技术创新，实现共同发展的目标。
吴明霞介绍，今年的进博会上，美光展示了与数据中心、客户端、手机与移动应用、汽车与智能边缘相关存储领域的产品，提高数据处理效率、可靠性和灵活性，助力中国各行各业数字化转型。
“经过20年发展，中国已成长为美光全球最大的市场之一。美光在中国内地的运营布局遍及西安、上海、北京和深圳，建立了涵盖开发、设计、制造、销售和支持的综合服务体系。”吴明霞介绍，2005年以来，美光在西安的生产设施投资超110亿元。截至11月2日，美光西安工厂新厂房主体结构已封顶，预计将于2025年下半年投产，努力打造美光全球首个“可持续发展卓越中心”。
谈及如何推动可持续发展，吴明霞表示，美光西安工厂的“全球可持续发展卓越中心”，重点关注能源效率、水处理、减排和废弃物管理，为中国的低碳经济和全球的绿色半导体供应链添砖加瓦。此外，美光与施耐德电气在绿色工厂和双碳管理等方面展开战略合作；与隆基绿能合作的西安厂房半导体光伏项目大幅提升发电效率，减少碳排放；并与新松集团的ASRS系统合作节约土地使用，赋能美光绿色物流。
在履行企业社会责任方面，吴明霞介绍，美光向中国妇女发展基金会的“母亲水窖”项目捐赠，改善了17个村庄约3.5万人饮用水质量。10月30日，该项目阶段性竣工，计划中的17个村庄中已完成10个。美光还向西安市残疾人联合会捐赠支持残疾人就业。此外，美光通过与北京大学、清华大学、上海交通大学和西安交通大学等高校合作培养本地人才。
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