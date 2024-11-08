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新西兰品牌Tracel萃斯受邀进博会首秀

2024年11月08日14:51 | 来源：环球网
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原标题：44年新西兰品牌Tracel萃斯受邀进博会首秀

11月5日，第七届中国国际进口博览会在上海开幕。新西兰Tracel萃斯受邀亮相。

自1980年在新西兰成立以来，Tracel萃斯44年持续专注天然口服健康和美容领域，始终秉承自然、萃取、健康的品牌发展理念，甄选全球优质天然原料，通过创新萃取工艺提取营养。也正是得益于优质产品质量和100%纯天然的产品配方，Tracel萃斯成为受到认可的天然口服美容品牌之一。

Tracel萃斯CEO Kerrin Harrison（凯林·哈里森）说：“新西兰Tracel萃斯积累了丰富的口服美容行业经验，进入中国市场，就是希望通过新西兰天然亮白饮为中国消费者带来更天然、更有效的使用新体验。

作为新西兰美容口服品牌，Tracel萃斯新西兰天然亮白饮受到了时尚明星、博主的推荐，销售渠道遍布新西兰高端商场和药店。

认可的背后，是Tracel萃斯新西兰天然亮白饮在成分、功效，安全和科研方面的四大努力。

成分方面，Tracel萃斯新西兰天然亮白饮坚持100%纯天然成分，全0配方，不添加任何脂肪、色素、激素、防腐剂、人工甜味剂，给消费者0负担更健康的美白新体验，也获得了新西兰政府的FernMark银蕨认证，这也是新西兰政府对Tracel萃斯天然品质的官方认证。安全保障上，Tracel萃斯新西兰亮白饮每一批都经过国际权威SGS、Eurofins两大机构的安全检测。科研方面，Tracel萃斯有44年的天然萃取经验，专注天然口服健康和美容，同时与新西兰生命科学院建立了深度的研发合作关系，这一切都与其能给消费者带来更天然、更有效好产品的愿景相契合。

新西兰商会方面称：“进博会是链接新西兰企业与中国市场的桥梁，Tracel 萃斯作为新西兰本土44年知名品牌，依托企业在新西兰长期科研探索和天然资源，可以为中国消费者提供天然成分的健康好产品，为中国女性提供健康美白的生活方式，相信未来将在中国市场迎来更高更快发展。这些也将激励更多新西兰企业参与进博会，共享中国市场开放机遇。”

Tracel 萃斯CEO Kerrin Harrison称，未来，Tracel萃斯会积极布局线下，通过药房与高端连锁商超合作的方式，让更多有美白需求的消费者体验到来自新西兰的好产品。

(责编：曹淼、李源)
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