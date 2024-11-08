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科技赋能医疗创新 新一代放疗成果亮相科博会

2024年11月08日15:14 | 来源：人民网
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人民网北京11月8日电 （焦磊）随着科技自主创新能力的提升，我国在高端医疗设备领域不断实现重要突破。在日前举办的第十二届中国（绵阳）科技城科技博览会（以下简称科博会）上，长虹中玖闪光医疗科技有限公司（以下简称长虹中玖闪光）发布了e-Flash超高剂量率电子射线放射治疗系统，向公众展示了最新科技成果。

据悉，Flash放疗技术能够以超高剂量率的射线在极短时间内（毫秒级）对肿瘤进行辐照，在快速破坏肿瘤细胞DNA的同时最大限度地减少对正常组织的损伤，从而达到肿瘤治疗的目的。

中国工程院院士、中玖闪光首席科学家范国滨介绍，相较于传统放疗，Flash放疗具有治疗时间短、毒副作用小、治疗成本低等特点，将推动我国高端医疗设备的国产化进程，促进相关产业链的协同发展。

长虹中玖闪光相关负责人杨沁透露，e-Flash产品的型式检验顺利通过，打开了通往临床应用的大门。接下来，长虹将加速临床转化，通过与国内外医疗机构合作，开展深入的动物实验，全面评估e-Flash的安全性、有效性及生物学机制，为临床应用提供科学依据。

绵阳市相关负责人表示，近年来，绵阳充分发挥独特的资源优势，聚合相关科研院所、市场主体，着力畅通供需两端，推动核医疗产业前瞻布局、快速发展，初步形成医用同位素生产、放射性研发和医疗装备制造、临床应用推广的全产业链生态。

长虹控股集团党委书记、董事长柳江表示，公司将全力聚焦核心技术集中攻关，加速创新成果转化投产，积极推进构建“研发－生产－应用”首尾相连的产业闭环链条，加快实现“从样品、到产品、到产业”的跃迁。

(责编：罗知之、高雷)
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