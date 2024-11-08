人民网记者 李栋

改善农村人居环境，事关广大农民群众根本福祉，事关美丽中国建设。中央一号文件提出，“深入实施农村人居环境整治提升行动。”

近年来，各地区各部门扎实推进农村人居环境整治，村庄环境基本实现干净整洁有序，农民群众生活质量普遍提高，为乡村全面振兴提供了有力支撑。

“以前的烂泥塘变身湿地公园、破旧鸭棚被鸭蛋餐厅取代、村里还充分挖掘孝文化特色建起了孝德文化馆、不仅环境更优美，文化氛围也更浓厚。”旧貌换新颜的浙江省安吉县孝丰镇潴口溪村，村民对人居环境的改变直竖大拇哥。曾经默默无闻的潴口溪村，变成了美丽乡村“明星村”。

绿水青山就是金山银山。“近几年，村民变资源为资本，打开了乡村经营的新思路。”丰镇党委委员王德清介绍，政府通过保护历史文化遗产、城市有机更新以及创新运营机制为抓手，推动公共服务设施可持续运营，以人为本，打造优质人居环境。

“良好的运营机制能够提高公共服务的效率和质量，通过创新的运营管理模式，摆好公益与收益天平，实现企业—社会—村民收益共赢。”王德清说，积极改革运营机制，探索创新运营管理模式，乡村逐步实现由“一片美”向“整体美”提升。

乡村既是农业生产的空间载体，也是广大农民的生活家园。农业农村部农村社会事业促进司相关负责人表示，农民利益无小事，加强农村公共基础设施和公共服务建设要从农民的身边事做起，从改善农村人居环境这一现阶段农民最迫切需求、最易有明显成效的事情入手，补短板、强弱项、提水平，促进农村环境面貌变美变靓变干净、农村基础设施更完备、农村公共服务更便利、农民生活更有奔头。

(责编：罗知之、高雷)

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