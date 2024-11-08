原标题：海底捞入选“企业落实食品安全主体责任创新实践典型案例”

近日，国家市场监督管理总局公布了“企业落实食品安全主体责任创新实践典型案例”名单，海底捞凭借“建立‘嗨食安’模式，全链条全方位全动员参与食品安全管理”成功入选。据相关负责人介绍，海底捞的“嗨食安”体系覆盖了从供应链管理到门店运营的全链条，通过信息化手段建立了动态风险管理机制，实现食品安全的精细化和数字化管控。

层层把关，构建立体化食品安全责任网络。据悉，海底捞的食品安全主体责任体系严格按照分层分级的模式，将食品安全责任落实到每个岗位。总部监督检查、门店自主检查、员工实施一日食安员活动构成三级管理模式，使食品安全管理更加透明且严谨。总部基于合规和科学性制定门店食品制度、员工操作规范(SOP)，指导门店落实日常操作，对门店进行非告知飞行检查，对门店持有一票否决权。门店端设置专职食品安全员并执行“一日食安员”活动，员工轮值参与每日食品安全检查，通过实际操作建立全员食品安全意识。

在强化员工培训方面，海底捞构建了一整套食品安全学习体系，员工通过线上线下结合的方式进行培训。公司推行沉浸式虚拟现实(VR)学习，让一线员工身临其境地感受真实操作环境，提升实际操作技能。针对新员工，公司特别设计“双安全”培训项目，通过认证的员工方可正式上岗。此外，海底捞通过“海之星”激励计划，通过表彰和积分兑换机制，激发员工主动参与食品安全工作的积极性。

透明化运营与标准化建设并进，筑牢食品安全。在门店管理方面，海底捞推行了“亮后厨”“可视化库房”“五常活动”等措施。每家门店将食品原料、工具和设备进行可视化管理，确保库房内的食材一目了然、便于取用，既减少了库房储量，也降低了变质风险。此外，公司在所有门店推广了透明厨房，让消费者可以直接看到后厨的实际操作，提升了公司食品安全的透明度。

与此同时，海底捞还积极响应市场监督局“日管控、周排查、月调度”的落实，通过总部专人巡检及定期核验门店在该系统的履职情况，落实食品安全责任主体工作。值得一提的是，在北京市市场监督局的牵头带领下，海底捞还参与了多项地方食品安全标准的编制，包括《餐饮服务单位餐饮服务场所布局设置规范》《中央厨房布局设置与管理规范》等标准。通过这些标准的实施，海底捞不仅提升了食品安全管理水平，同时也为行业健康发展贡献力量。

严守食品安全红线，创新实践获认可。海底捞质量安全总监郭双喜在接受媒体采访时就曾表示“守护食品安全对于一家餐饮企业的重要性不言而喻，而食品安全工作一直是海底捞不可触发的红线、底线”。此次，海底捞成功入选 “企业落实食品安全主体责任创新实践典型案例”，不仅是对其在食品安全责任落实方面的高度认可，更展现了其持续提升食品安全标准、推动行业发展的创新实践。

(责编：曹淼、李源)

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