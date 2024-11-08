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《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之半导体行业》启动暨研讨会举行

2024年11月08日15:24 | 来源：人民数字联播网
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原标题：华润微电子领航《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之半导体行业》启动暨研讨会举行

11月5日，《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之半导体行业》启动暨研讨会在上海举行。本次会议由责任云研究院主办，华润微电子作为参编单位承办。

会上，华润微电子董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹代表此次会议的承办单位致欢迎辞。他指出，在全球对可持续发展日益重视的背景下，ESG理念已成为一种国际通用语言，中国应积极担当ESG的规则制定者，成为国际ESG体系的重要组成部分。华润微电子期冀与业界同仁携手，共筑ESG发展的坚固基石，合力参与并推动指南的编纂、发布及践行，进一步深化半导体行业ESG领域的互鉴与合作，奋力开创一个更加和谐共生、可持续发展的行业新生态。

责任云研究院深入阐述了编制工作概况。华润微电子、中微公司以及万得作为指南的参编单位，积极贡献智慧，提出了半导体行业ESG领域的核心议题建议，并分享了多个具有示范意义的优秀实践案例。与会的其他单位代表在认真聆听汇报后，纷纷投身于热烈的研讨与交流之中，为指南的进一步完善与最终定稿提供了宝贵的参考建议。

作为主要参编力量，华润微电子在CASS-ESG6.0半导体行业指南的编制过程中发挥了举足轻重的作用，携手中微公司、万得等业界伙伴，共同投身于技术层面的深度探讨与内容体系的全面构筑，为推动中国半导体企业的可持续发展进程及ESG（环境、社会与治理）信息披露标准的完善，注入了强劲动力。尤为值得一提的是，华润微电子在社会责任与ESG管理领域所取得的显著成效与实践经验，将被精心提炼并作为标杆案例，在CASS-ESG6.0半导体行业报告指南中予以重点展示，以期为同行业者提供宝贵的参考与启示。

据介绍，华润微电子积极响应上交所对企业可持续发展的高标准要求，伴随资本市场对ESG（环境、社会与治理）信息披露日益严格的规范与重视，公司主动担当引领重任，持续深化ESG实践探索。迄今为止，华润微电子已连续11年发布可持续发展报告/社会责任报告，全面展现公司在经济、环境、社会及公司治理等多维度的责任实践与成效，塑造了负责任的企业形象。2024年5月，公司在中国企业社会责任报告评级中再获佳绩，由2023年的四星级晋升为四星半级，彰显了其在可持续发展领域的不断进步。

据介绍，《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之半导体行业》适用于半导体行业不同产业环节、不同体量的企业，文件规定半导体企业ESG评价原则，ESG信息披露的结构组成、披露维度、指标体系及规则等，致力于协助监管机构进一步优化和完善相关配套基础设施，为半导体行业的企业提供一套具体可操作的ESG实践框架。通过这一框架，企业能够精准识别关键ESG议题，科学制定改进策略，有效提升ESG整体表现，并在专业指导下编制出既符合监管要求又高质量的可持续发展报告。

(责编：董童、李源)
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