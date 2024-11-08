原标题：得物App亮相进博会：创新“科技感”消费体验 让年轻人得到全球好物

第七届中国国际进口博览会昨日在上海开幕，第四次参展的得物App展示了其创新科技，为年轻消费者提供了全新的购物体验。

本届进博会以“新时代 共享未来”为主题，得物App强调了科技创新在提升消费体验中的作用。3D“球鞋博物馆”和AR试表功能，都是得物App科技创新的成果，它们利用得物自主建立的全球最大球鞋模型库和Apple Vision Pro头显设备，为用户提供沉浸式体验。

展会现场，得物App的AR试戴手表功能也吸引了众多参观者。用户可以通过摄像头试戴7万多款手表，并调节尺寸，体验逼真的佩戴效果。得物App自主研发的AR试妆、试鞋、手表配饰试戴等系列体验，在全球同行中精度领先，填补了电商领域AR高精度试穿市场的空白。

得物App汇聚了来自全球的优质商品，包括与国内外品牌的联名产品，吸引了世界各国来宾的关注。得物App不仅推动海外商品进入中国市场，还帮助国际品牌如Coach和北面GLENCLYFFE等在平台上获得成功。据介绍，得物App首发的新品数量每季度以2倍的速度增长，覆盖了多个品类，为全球品牌吸引了新的年轻消费群体。

在进博会期间，得物App还举办了“来得物 拥抱年轻力”新消费趋势论坛，分享中国市场的新消费趋势，并参加了首届丝路电商论坛，助力全球品牌开拓年轻消费市场。

得物App相关负责人表示，将继续从年轻人的真实需求出发，通过“商品+服务”的双向发力，与国内外品牌合作，扩大优质消费品供给，以科技创新优化消费体验，为全球消费者带来更多美好事物。

(责编：曹淼、李源)

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