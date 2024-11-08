人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

得物App亮相进博会

2024年11月08日15:47 | 来源：中国网科技
小字号

原标题：得物App亮相进博会：创新“科技感”消费体验 让年轻人得到全球好物

　　第七届中国国际进口博览会昨日在上海开幕，第四次参展的得物App展示了其创新科技，为年轻消费者提供了全新的购物体验。

　　本届进博会以“新时代 共享未来”为主题，得物App强调了科技创新在提升消费体验中的作用。3D“球鞋博物馆”和AR试表功能，都是得物App科技创新的成果，它们利用得物自主建立的全球最大球鞋模型库和Apple Vision Pro头显设备，为用户提供沉浸式体验。

　　展会现场，得物App的AR试戴手表功能也吸引了众多参观者。用户可以通过摄像头试戴7万多款手表，并调节尺寸，体验逼真的佩戴效果。得物App自主研发的AR试妆、试鞋、手表配饰试戴等系列体验，在全球同行中精度领先，填补了电商领域AR高精度试穿市场的空白。

　　得物App汇聚了来自全球的优质商品，包括与国内外品牌的联名产品，吸引了世界各国来宾的关注。得物App不仅推动海外商品进入中国市场，还帮助国际品牌如Coach和北面GLENCLYFFE等在平台上获得成功。据介绍，得物App首发的新品数量每季度以2倍的速度增长，覆盖了多个品类，为全球品牌吸引了新的年轻消费群体。

　　在进博会期间，得物App还举办了“来得物 拥抱年轻力”新消费趋势论坛，分享中国市场的新消费趋势，并参加了首届丝路电商论坛，助力全球品牌开拓年轻消费市场。

　　得物App相关负责人表示，将继续从年轻人的真实需求出发，通过“商品+服务”的双向发力，与国内外品牌合作，扩大优质消费品供给，以科技创新优化消费体验，为全球消费者带来更多美好事物。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
科技赋能医疗创新 新一代放疗成果亮相科博会
　　人民网北京11月8日电 （焦磊）随着科技自主创新能力的提升，我国在高端医疗设备领域不断实现重要突破。在日前举办的第十二届中国（绵阳）科技城科技博览会（以下简称科博会）上，长虹中玖闪光医疗科技有限公司（以下简称长虹中玖闪光）发布了e-Flash超高剂量率电子射线放射治疗系统，向公众展示了最新科技成果。…
“一片美”变“处处美” 农村人居环境整治夯实乡村振兴基础
　　改善农村人居环境，事关广大农民群众根本福祉，事关美丽中国建设。中央一号文件提出，“深入实施农村人居环境整治提升行动。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部