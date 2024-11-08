人民网北京11月8日电 （记者夏晓伦）“和谐城市，是我国未来城市发展的主要方向，也是核心理念，它最重要的特征，就是以人民为中心，智造幸福城市。体现的是‘人民城市人民建，人民城市为人民’的理念。”中国建筑首席大师（城乡规划）、中建设计研究院首席总规划师宋晓龙在中国建筑科技展举办期间表示。

宋晓龙认为，构建和谐城市有五方面内涵：宜居宜业，实现居有所安、业有所成、和谐共生之城；安全韧性，实现防灾减灾、韧性建设、安全无忧之城；活力智慧，实现科技赋能、多元发展、智慧生活之城；绿色低碳，实现环保节能、低碳生活、持续发展之城；创新人文，实现文化引领、创新驱动、人文荟萃之城。

据了解，“共建和谐城市”是中国建筑科技展三大主题展区之一，该区分为宜居城市、韧性城市、智慧城市三个板块，展示了济南华山片区项目、成都环城绿道、保定韧性城市等城市规划图，展示了生态环境修复、城市功能提升等领域的36项创新技术。

在韧性城市展区，展示了一系列土壤治理解决方案。主办方供图

当前，人民日益增长的美好生活需要对建筑业高质量发展提出了更高的要求。宋晓龙表示，城市规划最主要的服务对象是人，城市发展得好不好，使用的效果、质量、水平好不好，是由人来评价的。城市功能的安排、各种设施的布局，其核心都是为了满足人们更好的生活需求。

除“共建和谐城市”主题外，中国建筑科技展还包括“拓展幸福空间”和“助力中国建造”主题展区。

在“拓展幸福空间”主题区，中建四局科创大厦、中建滨湖设计总部、中海金融中心等绿色低碳建筑模型，以及超高性能混凝土（UHPC）材料、机制砂高延性混凝土材料、碳纤维复合材料等新型建材展出。新建“好房子”样板间和旧改“好房子”样板间引人驻足，让参观者沉浸式感受科技进步带来的生活变革。

在“助力中国建造”主题区，焊接机器人、运输机器人、喷涂机器人等进行了模拟作业，远程驾驶智能集控数字塔机装备凸显了科技感。智慧工地展位，建设“黑科技”随处可见：有助力工程精益建造的移动储能设备、原位3D打印机设备，也有助力科技兴安的C-SMART物联网智能安全管理系统、智能安全帽等。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经