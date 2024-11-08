人民网北京11月8日电 （记者孙博洋）日前，由市场监管总局食品协调司指导、中国标准出版社承办举办的企业食品安全总监落实食品安全主体责任经验交流活动在京举行，该活动是2024年全国“食品安全宣传周”部委主题日重要活动之一。

会议围绕企业落实食品安全主体责任分享经验、交流做法，发布了25个典型案例，6家企业和单位负责人、企业食品安全总监分享了落实主体责任创新做法。

会上，内蒙古自治区市场监督管理局、江苏省市场监督管理局相关负责人介绍了推动企业落实食品安全主体责任工作经验。

会议上，22家企业的食品安全总监共同发起了落实食品安全主体责任倡议，号召广大食品生产经营企业建立健全食品安全管理制度，完善食品安全风险防控动态管理机制，有效保障食品安全管理人员履职条件，严格生产经营过程控制，诚实守信，确保消费者买得放心、吃得安心。

(责编：罗知之、高雷)

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