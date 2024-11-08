2024年“质量认证在身边”系列公益宣传活动在天津举行
2024年11月08日15:58 | 来源：人民网
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人民网北京11月8日电 （记者孙博洋）11月7日，由市场监管总局认证监管司主办、中国消费品质量安全促进会（简称中消会）承办的2024年“质量认证在身边”系列公益宣传活动在天津举行。
据了解，此次活动走进应急管理部天津消防研究所，通过专家对消防产品质量认证标准、流程的解读，以及企业认证经验分享，推动净化消防产品市场环境，提升消防产品质量整体水平，全面加强消防产品质量认证监管，切实保障人民群众生命财产安全。
活动中，市场监管总局认证监管司副司长姚雷表示，质量认证与人民群众生活息息相关，做好质量认证工作既有利于保障改善民生，又能指导助力消费。为进一步做好质量认证工作，认证监管司着力加强顶层设计，研究提出工作思路和举措，以全面深化改革促进认证行业高质量发展。消防行业企业要充分认识做好质量认证工作的重要意义，切实推动质量认证服务消防产业高质量发展，努力形成质量认证行业高质量发展的合力。
天津市市场监管委二级巡视员段益民表示，天津市市场监管部门坚持加强认证工作事中事后监管长效机制建设，打击虚假认证等违法行为，维护良好市场秩序，组织和参与公益宣传活动，让质量认证真正走进老百姓生活。截至目前，天津市共获得各类有效认证证书72472张，获证组织21372家，呈现良好发展态势。
应急管理部天津消防研究所党委书记宋波介绍，天津消防所着力发挥强制性认证“保安全底线”、自愿性认证“拉质量高线”作用，为800余家消防产品企业发放5200余张产品认证证书。同时，创新方式方法，广泛开展科普直播、开放日、质量提升交流会等公益活动。
(责编：罗知之、高雷)
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