益海嘉里金龙鱼：内修技术外拓渠道 满足市场多元健康消费需求
2024年11月08日17:02 | 来源：人民网
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“通过进博会，益海嘉里金龙鱼扩展了业务‘朋友圈’，与许多企业建立了紧密的合作关系。”在近日于上海举行的第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）上，益海嘉里金龙鱼资深总监涂长明说，作为七年连续赴约的“老朋友”，益海嘉里金龙鱼在进博会持续收获新机遇，也希望与更多伙伴共同探索合作新路径。
谈及如何助推粮油食品行业实现高质量发展，涂长明认为，核心是“科技创新”。他分享了益海嘉里金龙鱼的相关经验：“一是通过不断焕新技术，在实现产品健康、营养的同时，确保食品生产过程环保低碳；二是开展对绿色精准适度加工工艺的探索研发，提高食用油的营养价值，实现食用油零反式脂肪酸；三是基于粮油全产业链上的经验，搭建包括原料供应、生产制造、仓储、物流配送等上中下游各环节的中央厨房生态圈，让相关参与方相互借力、共同赋能。”
进博会是各路新品首展首秀的大舞台。涂长明介绍说，今年益海嘉里金龙鱼在进博会首次设立了大健康展区，集中展示了具备健康属性的多款产品。“作为食品领域的‘长期主义者’，我们积极响应健康中国战略，持续加大产品科技投入力度，研发出多元产品，从而满足糖尿病患者、减肥人士、老年人等有关群体的个性化饮食需求”。
谈到促进中国市场的供需两端深度对接，涂长明建议，企业不但要在做精深加工、扩大大健康产品矩阵等方面“修好内功”，还要“借外力”拓展粮油进口渠道，“通过让进口渠道更加多元化，持续丰富流通到市场中的产品种类，进而更好地满足中国消费端的多样需求，同时也给食品加工企业带来了商机”。
(责编：董童、李源)
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